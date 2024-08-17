Китайская компания разработала поезд, способный двигаться со скоростью выше 620 км\ч

Китайская компания CASIC, специализирующаяся на производстве боевых ракет, объявила об успешном испытании опытной модели сверхскоростного поезда на магнитной подвеске в трубе с низким давлением.
Хотя точные технические характеристики не раскрываются, сообщается, что система достигла всех расчетных параметров. Этот проект, получивший название "T-Flight", может стать прототипом принципиально нового вида междугороднего транспорта.
Концепция T-Flight не нова: поезд движется внутри туннеля, в котором создано разрежение, что снижает давление с 1 бар до 0,07-0,9 бар. Это заметно уменьшает лобовое сопротивление, а магнитная левитирующая подвеска исключает трение о рельсы. В результате создаются идеальные условия для разгона поезда до сверхвысоких скоростей при минимальных энергозатратах. В феврале этого года первый вариант T-Flight достиг скорости 623 км/ч.
В отличие от проекта "Hyperloop" Илона Маска, Китай располагает не только необходимыми компетенциями и ресурсами, но и серьезными причинами для реализации проекта. Планируется, что рабочий вариант поезда будет курсировать между Пекином и Шанхаем (1100 км) со скоростью более 1000 км/ч, преодолевая путь в среднем за 1,5 часа. Это быстрее, чем на самолете (от 2 часов), и гораздо быстрее существующих высокоскоростных поездов (4-6 часов).
Чтобы достичь таких скоростей, CASIC возводит новый испытательный полигон длиной около 60 км. Согласно видео шестилетней давности, китайские инженеры планируют достичь скоростей и в 2000 км/ч, и даже 4000 км/ч.
Это представляет новые вызовы для человечества, например, как обеспечить безопасность в случае разгерметизации трубы при прохождении поезда с такой скоростью? Западные попытки построить даже просто Hyperloop оказались неудачными, а здесь задача намного сложнее.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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