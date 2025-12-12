Подземелье, где христианство делало первые шаги: в Турции обнаружили уникальный погребальный комплекс

Необычная находка, сделанная в древнем некрополе Хисардере на территории современной Бурсы, вызвала широкий интерес археологов по всему миру. Об этом сообщает "Турпром". Во время работ в подземной гробнице исследователи обнаружили фреску с изображением Доброго Пастыря Иисуса, предположительно созданную в III веке нашей эры, что делает её одним из важнейших раннехристианских артефактов региона.

Уникальная фреска и древняя гробница

Фреска находится на северной стене погребального сооружения и изображает молодого безбородого Иисуса в простой тунике, несущего на плечах козла. Этот образ перекликается с символикой Нового Завета и ранними христианскими представлениями о пастыре, ведущем и защищающем свою паству. Такие сюжеты, распространённые до появления креста как главного символа веры, отражали идею спасения и божественного покровительства.

Гробница сохранила несколько стен и потолок, украшенные росписями. Турецкие специалисты называют находку единственным примером подобного изображения раннехристианской эпохи за пределами Италии. Особенно редким элементом считают присутствие человеческих фигур, нехарактерное для местного погребального искусства периода Античности.

Сюжеты стен и переход от язычества к христианству

Помимо фрески Доброго Пастыря, на западной стене гробницы изображена супружеская пара, которую исследователи связывают с погребёнными. Их представили как аристократов в богатых одеждах, а рядом размещена сцена симпозиума — традиционного античного пира. Несмотря на христианский контекст гробницы, эта сцена сохраняет языческое влияние и показывает, как верования постепенно менялись, формируя многослойную культуру рубежа эпох.

Эксперты отмечают, что образ пастыря стал одним из первых символов новой религии, объединяя представления о заботе, защите и духовном пути. Он демонстрирует переходное состояние общества, в котором ранние христиане сосуществовали с привычными античными традициями.

Анатолия как центр раннего христианства

Исторический контекст региона усиливает значимость находки. Анатолия, расположенная между Европой и Азией, была перекрёстком цивилизаций и сыграла ключевую роль в распространении христианства после падения Иерусалима в 70 году н. э. Именно здесь, в древней Антиохии (ныне Антакия), впервые была создана самостоятельная христианская община и закреплён термин "христианский".

Археологи ожидают, что дальнейшие раскопки в некрополе Хисартепе помогут выявить новые свидетельства религиозной и культурной истории древней Никеи — города, где в 325 году н. э. прошёл Первый Никейский собор, определивший основы христианской доктрины.