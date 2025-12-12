Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Археологи нашли фреску в Таджикистане
Археологи нашли фреску в Таджикистане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:35

Подземелье, где христианство делало первые шаги: в Турции обнаружили уникальный погребальный комплекс

В некрополе Хисардере обнаружили фреску Доброго Пастыря III века — Турпром

Необычная находка, сделанная в древнем некрополе Хисардере на территории современной Бурсы, вызвала широкий интерес археологов по всему миру. Об этом сообщает "Турпром". Во время работ в подземной гробнице исследователи обнаружили фреску с изображением Доброго Пастыря Иисуса, предположительно созданную в III веке нашей эры, что делает её одним из важнейших раннехристианских артефактов региона.

Уникальная фреска и древняя гробница

Фреска находится на северной стене погребального сооружения и изображает молодого безбородого Иисуса в простой тунике, несущего на плечах козла. Этот образ перекликается с символикой Нового Завета и ранними христианскими представлениями о пастыре, ведущем и защищающем свою паству. Такие сюжеты, распространённые до появления креста как главного символа веры, отражали идею спасения и божественного покровительства.

Гробница сохранила несколько стен и потолок, украшенные росписями. Турецкие специалисты называют находку единственным примером подобного изображения раннехристианской эпохи за пределами Италии. Особенно редким элементом считают присутствие человеческих фигур, нехарактерное для местного погребального искусства периода Античности.

Сюжеты стен и переход от язычества к христианству

Помимо фрески Доброго Пастыря, на западной стене гробницы изображена супружеская пара, которую исследователи связывают с погребёнными. Их представили как аристократов в богатых одеждах, а рядом размещена сцена симпозиума — традиционного античного пира. Несмотря на христианский контекст гробницы, эта сцена сохраняет языческое влияние и показывает, как верования постепенно менялись, формируя многослойную культуру рубежа эпох.

Эксперты отмечают, что образ пастыря стал одним из первых символов новой религии, объединяя представления о заботе, защите и духовном пути. Он демонстрирует переходное состояние общества, в котором ранние христиане сосуществовали с привычными античными традициями.

Анатолия как центр раннего христианства

Исторический контекст региона усиливает значимость находки. Анатолия, расположенная между Европой и Азией, была перекрёстком цивилизаций и сыграла ключевую роль в распространении христианства после падения Иерусалима в 70 году н. э. Именно здесь, в древней Антиохии (ныне Антакия), впервые была создана самостоятельная христианская община и закреплён термин "христианский".

Археологи ожидают, что дальнейшие раскопки в некрополе Хисартепе помогут выявить новые свидетельства религиозной и культурной истории древней Никеи — города, где в 325 году н. э. прошёл Первый Никейский собор, определивший основы христианской доктрины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исландия признала возможный крах Атлантического круговорота угрозой — TCD вчера в 11:25
Гольфстрим на грани обморока: Европа может проснуться в ледяном аду

Исландия впервые объявила возможный крах Атлантического круговорота угрозой национальной безопасности — учёные предупреждают о риске глобального похолодания.

Читать полностью » Крем от облысения показал рост волос в 5 раз — Cosmo Pharmaceuticals вчера в 9:27
Облысение больше не приговор: компромисс между мощным эффектом и отсутствием побочек найден

Учёные подвели итоги масштабных испытаний нового крема от облысения, который показал кратный рост эффективности и уже готовится к выходу на международные рынки.

Читать полностью » Гипсовые слепки Помпей сохранили отпечатки одежды — Алапонт вчера в 9:14
Неожиданная находка в пепле: почему все жертвы Везувия были одеты в две шерстяные одежды

Анализ слепков жертв Помпей выявил отпечатки плотной шерстяной одежды — деталь, которая усиливает сомнения в "августовской" дате извержения Везувия.

Читать полностью » Новую вакцину против рака поджелудочной разработали ученые — Бесселинк вчера в 8:51
Игра в слепую: иммунотерапия не видит эту опухоль, но новая вакцина обещает стать её очками

Учёные тестируют новые вакцины против рака поджелудочной железы — одного из самых смертельных видов онкологии. Как они должны работать и зачем их вводить после операции?

Читать полностью » Марсианская миссия MAVEN столкнулась со сбоем связи — NASA вчера в 7:36
Красная планета снова забрала своё: зонд MAVEN пропал без предупреждения

NASA потеряло связь с аппаратом MAVEN на орбите Марса, и операторы пытаются понять причину сбоя, который произошёл после очередного пролёта за планетой.

Читать полностью » Учёные восстановили энергию стареющих клеток наноцветами — PNAS вчера в 7:08
Энергия, которой не хватало клеткам: частицы, возвращающие ткани к жизни, как в молодости

Учёные нашли необычный способ помочь ослабленным клеткам восстановить энергию, используя стволовые клетки и наноцветы.

Читать полностью » Спиральная форма нервов обеспечивает экстремальные углы движения глаз — Scientific Reports вчера в 5:57
Глаза, которые нарушают правила анатомии: скрытый спиральный аппарат хамелеона меняет представление о зрении рептилий

Ученые впервые раскрыли анатомический механизм, позволяющий хамелеонам вращать глаза практически независимо. Какие скрытые структуры обеспечивают им такой уникальный обзор?

Читать полностью » Археологи нашли свидетельства торговли обезьянами с Индией в Риме — Мегхав Ганди вчера в 4:51
Когда макаки стали теневыми спутниками Рима: загадочные погребения, которые ломают привычную историю империи

На раскопках в древнем порту Береника были найдены мумии обезьян, привезённых из Индии в Древний Рим. Это открытие раскрывает новые аспекты римской торговли и статуса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Рябина помогает бороться с вредителями и улучшает почву — агроном
Туризм
Пешеходные маршруты помогают иностранцам узнавать повседневную жизнь Кореи – Korea Herald
Туризм
Природные парки и пляжи сделали Фукуок лидером зимнего отдыха — Турпром
Туризм
Европейские страны получили третью позицию в рейтинге мобильности — Интерфакс
Туризм
Турпром назвал популярные города Подмосковья для коротких путешествий
Туризм
Внутренние камеры помогают экипажу отслеживать обстановку в салоне — Турпром
Авто и мото
Езда на круиз-контроле зимой снижает реакцию водителя на смену дорожного покрытия — Авто Mail
Еда
Луковый хлеб можно приготовить без замеса теста — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet