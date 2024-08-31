"Он - герой для меня": Алаудинов рассказал, как срочник погиб прикрывая отход своих сослуживцев

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о подвиге российского военного, который, вероятно, погиб, спасая сослуживцев в Судже.

Солдат-срочник, будучи командиром взвода в Курской области, вывел своих товарищей с приграничных постов и позиций в Суджу. Уже в городе подразделение заняло позиции в одном из домов.

Когда украинские боевики увидели, что группа срочников зашла в здание, они начали закидывать его гранатами. Командир приказал своим сослуживцам уходить через заднюю дверь, сказал, что прикроет их и вёл бой в течение 10 минут, отбивая атаку противника.

"Насколько я понял, он погиб в этом бою.Этот парень — герой для меня. Он прикрыл этих ребят и дал им возможность выйти из окружения живыми и здоровыми. Они присоединились к другим подразделениям, которые выходили. Вот таких ребят мы должны помнить", — рассказал Алаудинов.

Генерал отметил, что командир взвода — герой, который спас своих бойцов, и должен быть примером для российских солдат.

Фото: eng.mil.ru/Министерство обороны Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0)