Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:57

Подумайте дважды перед тем, как пить из многоразовой бутылки: внутри вас может поджидать опасность

Многоразовые бутылки для воды могут стать рассадником бактерий — Матиас Кьярастелли

Многоразовые бутылки для воды давно стали символом заботы о здоровье и экологии. Они помогают поддерживать водный баланс и способствуют сокращению пластиковых отходов. Однако за всей их практичностью может скрываться неожиданный риск: внутренняя поверхность этих ёмкостей может стать настоящим рассадником микроорганизмов. Исследования показывают, что количество бактерий в бутылке может в десятки тысяч раз превышать их число на сиденье унитаза. Об этом сообщает портал Water Filter Guru, ссылаясь на микробиологический анализ.

Реальная бактериальная обстановка в бутылке

Заявления о высокой степени загрязненности многоразовых бутылок бактериями — это не миф. В 2022 году специалисты подсчитали, что на поверхности такой ёмкости может находиться в среднем около 20,8 миллиона колониеобразующих единиц бактерий.

Этот показатель варьируется в зависимости от конструкции бутылки. Например, бутылки с откручивающимися крышками или спортивными носиками оказались самыми грязными, с показателями до 30 миллионов бактерий, тогда как модели с откидным клапаном были относительно чище — около 3 миллионов.

"Важно помнить, что не все бактерии патогенны, и многие из них естественно сосуществуют с нами. Рот — одна из самых богатых бактериями зон организма, и он постоянно контактирует с горлышком. Кроме того, даже фильтрованная вода нестерильна и содержит безопасные в малых количествах микроорганизмы, которые могут размножиться, если оставить бутылку при комнатной температуре", — пояснил специалист по инфекционным заболеваниям Матиас Кьярастелли Саломао в интервью изданию MinhaVida.

Какие бактерии населяют бутылку и почему это опасно

Основным источником микрофлоры в бутылке является сам пользователь. Наиболее часто обнаруживаются бактерии, связанные с ротовой полостью (например, стрептококки), микроорганизмы с кожи рук, а также грамотрицательные бактерии, которые могут попасть в бутылку из-за недостаточной гигиены. Наибольшую угрозу представляют кишечные бактерии, попавшие в ёмкость с немытых рук. Их наличие создаёт риск развития желудочно-кишечных инфекций и диарейных заболеваний.

Другим источником микроорганизмов может стать некачественная или нефильтрованная вода, которая уже сама по себе содержит различные бактерии. Эти микроорганизмы, попадая в бутылку, могут начать размножаться при определённых условиях.

Как обеспечить безопасное использование бутылки

Единственный способ минимизировать риски — это регулярная и правильная гигиена бутылки. Специалисты советуют мыть ёмкость каждый день, используя горячую воду с моющим средством, обязательно разбирая все детали — крышку, клапан и уплотнительное кольцо. Если производитель допускает, можно использовать посудомоечную машину.

Раз в неделю рекомендуется проводить тщательную дезинфекцию. Для этого бутылку нужно погружать в раствор бытового хлора (1 чайная ложка на 4-5 литров воды) на 10-15 минут. После этого ёмкость следует тщательно прополоскать до полного исчезновения запаха и высушить в разобранном виде. Важно также избегать использования бутылок с повреждёнными внутренними покрытиями или царапинами, так как в таких местах бактериям проще закрепиться и выжить даже после обычной мойки.

