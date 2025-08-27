Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паводок в Ишиме и Ишимском районе в 2017 году
Паводок в Ишиме и Ишимском районе в 2017 году
© Портал органов государственной власти Тюменской области by Василий Баранов is licensed under public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:48

Операция МЧС по спасению сахалинцев от наводнения продолжится и в ночное время

Спасатели ночью продолжат эвакуацию населения на Сахалине из-за паводка

Операция по эвакуации жителей Невельского района Сахалина, пострадавшего от сильного паводка, продолжится в течение всей ночи. Как сообщили в пресс-службе МЧС, причиной чрезвычайной ситуации стали ливневые дожди, приведшие к подтоплению жилых домов и приусадебных участков.

Для обеспечения безопасности населения организована лодочная переправа в наиболее пострадавших населенных пунктах, где сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Спасатели круглосуточно мониторят изменение уровня воды.

На данный момент временное размещение готово принять людей, однако большинство эвакуированных предпочли остаться у родственников или знакомых. В спецпункте находятся лишь девять человек.

В ликвидации последствий стихии задействован значительный ресурс: более сорока специалистов и двадцать пять единиц спецтехники работают на месте. После того как вода окончательно сойдет, к оценке нанесенного ущерба приступят межведомственные комиссии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приморье в режиме ЧС: синоптики предупреждают о паводках до 1.5 метров вчера в 10:26

Город на грани подтопления: экстренные меры, о которых молчали власти

Аномальные ливни затопили Владивосток: муниципальные службы экстренно задействовали илососы. Прогноз — до 50 мм осадков и риск паводков. Власти Приморья в режиме ЧС.

Читать полностью » Ужасный самосуд: 13-летнего мальчика жестоко избили в Хабаровском крае вчера в 8:26

Они решили самостоятельно разобраться: страшная история о похищенном 13-летнем мальчике в Хабаровском крае

В Хабаровском крае два мужчины похитили и жестоко избили 13-летнего мальчика. Узнайте, как это повлияло на общество и что предприняли власти!

Читать полностью » Дефицит бензина АИ-92: Итуруп вступает в борьбу за ресурсы — когда ожидается спасение вчера в 6:26

Бензин на скамейке запасных: как Итуруп справляется с дефицитом АИ-92 — шокирующие факты

На Итурупе временно прекращена продажа бензина АИ-92 из-за проблем с поставками. Когда вновь появится топливо и как это повлияет на местных жителей?

Читать полностью » Опасные слухи о ценах на топливо: УФАС Приморья разъясняет ситуацию вчера в 4:26

Фальшивое письмо о снижении цен на топливо: почему это обман и что следует знать

В УФАС Приморья опровергли слухи о снижении цен на топливо, назвав письмо фальшивкой. Узнайте, как распознать подделки и защититься от манипуляций.

Читать полностью » Во Владивостоке открылась масштабная выставка 25.08.2025 в 22:10

Приморская галерея представила художественную летопись войны

Во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее открылась масштабная выставка "Ради жизни", приуроченная к 80-летию окончания Второй мировой войны. Экспозиция включает более 200 произведений из фондов галереи и специально созданные работы современных художников Дальнего Востока.

Читать полностью » Минвостокразвития разрабатывает маркетплейс для туристических услуг Дальнего Востока 24.08.2025 в 20:59

Туры как товары: как на Дальнем Востоке внедряют маркетплейс-подход к путешествиям

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики работает над созданием инновационной платформы для бронирования туристических услуг по принципу маркетплейсов. Как сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Антон Басанский, система позволит путешественникам самостоятельно формировать турпакеты, как в онлайн-магазинах.

Читать полностью » Бюджетные авто до 500 тыс. ₽ — 40% рынка: Автоваз и Ford Focus лидируют в рейтингах 24.08.2025 в 14:53

Почему каждая третья машина с пробегом теперь дороже миллиона — шокирующие данные аналитиков

Средневзвешенная цена подержанного авто в России достигла 1,15 млн рублей. 36% рынка — машины дороже миллиона, а бюджетные авто до 500 тыс. ₽ возглавляют Автоваз и Ford Focus. KIA Rio и Hyundai Solaris бьют ценовые рекорды.

Читать полностью » Движение по трассе 24.08.2025 в 13:38

Колыма вновь открыта: прерванное паводком сообщение с Магаданом налажено

Движение по критически важному участку федеральной трассы "Колыма" в Магаданской области полностью восстановлено после продолжительных перерывов, вызванных стихией. Как сообщили в Дирекции по строительству и эксплуатации дорог "Дальний Восток", проезд открыт для всех видов транспорта на участке с 1720-го по 1800-й километр.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
СЗФО

С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в "наливайках"
Туризм

Российская сотрудница Emirates показала, как создаётся образ стюардессы с красной помадой
Наука и технологии

Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии
Спорт и фитнес

Тренер Джен Вайдерстром представила комплекс упражнений для всего тела
Садоводство

В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов
СКФО

ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа
ЮФО

В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru