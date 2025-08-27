Операция МЧС по спасению сахалинцев от наводнения продолжится и в ночное время

Операция по эвакуации жителей Невельского района Сахалина, пострадавшего от сильного паводка, продолжится в течение всей ночи. Как сообщили в пресс-службе МЧС, причиной чрезвычайной ситуации стали ливневые дожди, приведшие к подтоплению жилых домов и приусадебных участков.

Для обеспечения безопасности населения организована лодочная переправа в наиболее пострадавших населенных пунктах, где сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Спасатели круглосуточно мониторят изменение уровня воды.

На данный момент временное размещение готово принять людей, однако большинство эвакуированных предпочли остаться у родственников или знакомых. В спецпункте находятся лишь девять человек.

В ликвидации последствий стихии задействован значительный ресурс: более сорока специалистов и двадцать пять единиц спецтехники работают на месте. После того как вода окончательно сойдет, к оценке нанесенного ущерба приступят межведомственные комиссии.