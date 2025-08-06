Паводковая угроза: какие районы Подмосковья могут пострадать от разлива рек

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных подтоплениях из-за резкого подъема уровня воды в реках. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причиной стали аномально обильные осадки, выпавшие в начале недели — за сутки в некоторых районах вылилось более половины месячной нормы осадков.

"Прошедшие осадки в Москве в понедельник были действительно экстремальными. Выпало от половины месячной нормы, на юге — даже чуть больше. И это привело к существенному повышению уровня воды в реках. Причем это вполне можно назвать паводками", — заявил он.

Особую опасность представляют реки Нара, Пахра, Северка и Озерна, где уровень воды уже приближается к критическим отметкам. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни он может подняться еще на 30-50 сантиметров, что приведет к выходу воды за пределы поймы и подтоплению прибрежных территорий.

"Притоки Москвы-реки будут выходить не только на пойму, но и за ее пределы, что создает угрозу для нежилых зон в прибрежной зоне", — пояснил Вильфанд.

При этом эксперт уточнил, что жилые районы пока не находятся в зоне риска, но ситуация требует постоянного мониторинга.

Напомним, что на 7 августа в столичном регионе уже объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за продолжающихся дождей и гроз. Местные власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок в потенциально опасные районы и быть готовыми к возможным перебоям в работе транспорта.