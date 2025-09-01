Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паводок в Ишиме и Ишимском районе в 2017 году
Паводок в Ишиме и Ишимском районе в 2017 году
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:30

Стихия против инфраструктуры: как Череповец справляется с последствиями рекордного ливня

Череповец парализовало из-за селевого потока и ливня, выпавшего 67% месячной нормы осадков

Мощный циклон обрушился на Череповец, вызвав экстремальные осадки и селевые потоки, которые парализовали движение в индустриальной части города. За одни сутки в городе выпало 38 миллиметров осадков, что составляет более двух третей месячной нормы сентября. Наиболее сложная ситуация сложилась на проспекте Победы, где сошедший сель полностью заблокировал транспортное сообщение.

Для ликвидации последствий стихии задействованы все оперативные службы. Пожарные части, сотрудники МЧС, ГИБДД, специалисты "Водоканала" и представители силовых структур совместными усилиями работают над восстановлением нормальной жизнедеятельности города. Развернута мощная насосная станция, способная откачивать до 110 литров воды в секунду, направлена спецтехника для прочистки дождеприемных колодцев и удаления селевых отложений.

Местные власти оперативно организовали перенаправление общественного транспорта по альтернативным маршрутам и корректировку работы светофорных объектов, что позволило ликвидировать образовавшуюся пробку под железнодорожным мостом. По оценкам специалистов, для полной очистки улиц от воды и последствий селевого потока потребуется еще несколько часов интенсивной работы.

Губернатор Вологодской области подтвердил, что в ближайшие два года в Череповце запланированы масштабные работы по реконструкции проспекта Победы, включающие замену трамвайных путей и капитальный ремонт ливневой канализации. Эти меры направлены на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Метеорологи предупреждают, что циклон продолжает оставаться над территорией Череповецкого и Кирилловского округов, что создает вероятность повторения экстремальных погодных явлений в ближайшее время.

