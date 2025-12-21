Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:17

Подтяжка-призрак: метод, о котором говорят громко, но не показывают результат

Подтяжка лица через рот не даёт эффекта омоложения – хирург Амжад Аль-Юсеф

Обещания "подтяжки лица через рот" звучат заманчиво, но к реальной пластической хирургии они имеют мало отношения. Подобные формулировки всё чаще появляются в рекламе, однако специалисты предупреждают: полноценного омоложения таким способом добиться невозможно. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на комментарий практикующего хирурга.

Почему метод вызывает сомнения у врачей

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф заявил, что разговоры о подтяжке лица через ротовую полость — это, как правило, маркетинговый ход, вводящий пациентов в заблуждение. По его словам, лицо — это сложная многослойная анатомическая структура, и любые омолаживающие операции требуют работы с глубокими тканями.

Речь идёт прежде всего о SMAS-слое — мышечно-апоневротической системе, отвечающей за контуры лица. Для выраженного и стойкого эффекта необходимо не только воздействовать на этот слой, но и удалить избытки кожи, а затем надёжно зафиксировать ткани в новом положении.

Что невозможно сделать через рот

Как пояснил специалист, удалить лишнюю кожу через ротовую полость физически невозможно. Именно этот этап является ключевым при классической подтяжке лица, а без него операция теряет смысл.

Манипуляции, выполняемые исключительно через рот, не решают задач омоложения. В лучшем случае они могут привести к изменению объёма щёк, но это не имеет отношения к подтяжке как таковой и не влияет на провисание кожи или чёткость овала лица.

"Эту кожу некуда "деть" и невозможно убрать через рот. Попытка что-либо "подшить изнутри рта" не решает ни одной из этих задач. Максимум, на что способна манипуляция только через ротовую полость, — это создание впадин на щеках, что к подтяжке не имеет отношения", — отметил пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

Путаница с удалением комков Биша

Эксперт также обратил внимание, что подобные процедуры часто путают с удалением жировых комков Биша. Это отдельная операция, направленная на уменьшение объёма щёк, а не на омоложение или подтяжку лица.

Удаление комков Биша не устраняет избытки кожи и не работает с глубокими структурами лица. Более того, в ряде случаев такая процедура может визуально подчеркнуть возрастные изменения, а не скрыть их.

Что важно учитывать пациентам

Амжад Аль-Юсеф подчеркнул, что при выборе методик омоложения важно ориентироваться не на громкие формулировки, а на медицинскую логику и доказанные подходы. Попытки заменить полноценную операцию упрощёнными "безразрезными" решениями чаще всего не дают заявленного результата.

По словам хирурга, корректное омоложение лица требует комплексного подхода и не может быть сведено к одной манипуляции через ротовую полость.

