Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тренировка ягодиц дома
тренировка ягодиц дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Вода против лишних сантиметров: парадокс стройной талии

Тренер рассказала, как сочетать питание и тренировки для уменьшения жира на животе

Мечтаете поехать на море с подтянутым животом? Фитнес-тренер Елена Соболь напоминает: быстрых решений не существует. Первые заметные результаты появятся лишь через 2-3 месяца регулярной работы, поэтому важно включить комплексный подход — спорт, питание, воду и отдых.

Тренировки: сочетание кардио и силы

"Один из самых эффективных способов подтянуть живот — сочетать кардио и силовые упражнения", — советует эксперт.

В программу стоит включить:

  • планку — укрепляет весь кор;
  • скручивания — прорабатывают мышцы пресса;
  • подъёмы ног — развивают нижнюю часть живота;
  • кардио (бег, плавание, эллиптический тренажёр) — помогает сжигать лишние калории и улучшает общий тонус тела.

Питание: ключевой фактор
Соболь подчёркивает, что питание играет едва ли не главную роль:

  • рацион должен содержать белки, клетчатку и здоровые жиры;
  • важно исключить сахар и рафинированные углеводы;
  • лучше выбирать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу и курицу.

Вода и режим
Пейте не менее двух литров воды в день — это помогает избежать задержки жидкости и поддерживает обмен веществ.
Контролируйте режим сна: восстановление не менее важно, чем тренировка.

Борьба со стрессом
Высокий уровень кортизола может способствовать накоплению жира на животе. Поэтому полезно практиковать йогу, медитацию или дыхательные упражнения, чтобы снижать уровень стресса.

Итог
Чтобы подтянуть живот к отпуску, придётся сочетать тренировки, питание, правильный режим сна и управление стрессом. Такой комплексный подход не только приведёт фигуру в порядок, но и улучшит общее самочувствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер объяснила, какое силовое оборудование подойдёт для домашних тренировок сегодня в 22:11

Домашний спортзал без лишних метров: как выбрать тренажёры для дома

Фитнес-тренер рассказала, как выбрать тренажёр для дома: от компактного степпера и велотренажёра до набора сборных гантелей для силовых тренировок.

Читать полностью » Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге сегодня в 21:16

Как адаптировать тренировки летом: советы для выносливости и здоровья

Фитнес-тренер рассказала, как правильно бегать в жару: когда выходить на пробежку, как подбирать одежду и зачем пить воду с электролитами.

Читать полностью » Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом сегодня в 20:16

Секрет летней экипировки: ткани, которые дышат и работают лучше хлопка

Фитнес-тренер рассказала, как правильно выбрать одежду и обувь для летних тренировок: от дышащих тканей и свободного кроя до светлых оттенков.

Читать полностью » Упражнение reverse clamshell укрепляет среднюю ягодичную мышцу — данные Arthritis Foundation сегодня в 19:50

Слабые ягодицы ломают колени: скрытая опасность для миллионов

Reverse clamshell — простое, но недооценённое упражнение для ягодиц. Узнайте, почему оно важно для здоровья суставов и защиты поясницы.

Читать полностью » Тренер Джейсон Пак назвал hip thrust лучшим упражнением для ягодиц сегодня в 19:30

Главный враг приседаний: почему одно упражнение вытесняет старую классику

Hip thrust — упражнение, которое укрепляет ягодицы лучше приседаний и тяги, не перегружая спину. Узнайте, чем оно уникально и как его правильно выполнять.

Читать полностью » Упражнения для рук для начинающих: рекомендации персонального тренера сегодня в 19:10

Игнорируете эти упражнения? Тогда риск травмы возрастает вдвое

Узнайте, какие упражнения помогут новичку укрепить руки без риска травм: от простых движений с весом тела до гантелей и резинок.

Читать полностью » Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день сегодня в 18:50

Лёгкий способ сбросить усталость и улучшить сон без медицины

Секрет здоровья не в магических 10 000 шагах, а в регулярных маленьких привычках. Узнайте, как легко увеличить активность каждый день.

Читать полностью » Кардиолог Нил Чокши назвал показатели пульса, требующие внимания сегодня в 18:30

Простая формула, которая помогает рассчитать идеальный пульс для тренировок

Ваш пульс может рассказать больше, чем вы думаете. Почему важно знать норму, как вычислить целевую зону нагрузки и когда пора к врачу?

Читать полностью »

Новости
УрФО

МЧС подтвердило приемку всех школ Тюменской области к 1 сентября
Еда

Диетологи назвали продукты, которые улучшают пищеварение и концентрацию утром
СЗФО

Проект крупного деревообрабатывающего комплекса на Вологодчине одобрен экспертами
Дом

Heat It: устройство для снятия зуда от укусов комаров подключается к смартфону
Красота и здоровье

Как избежать гиперактивного мочевого пузыря: советы уролога по предотвращению частого мочеиспускания
Красота и здоровье

Учёные уточнили, что известно о пользе и рисках сахарозаменителей
СКФО

Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека
Садоводство

За сбор краснокнижных грибов в России грозит штраф до 5 тысяч рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru