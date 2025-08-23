Вода против лишних сантиметров: парадокс стройной талии

Мечтаете поехать на море с подтянутым животом? Фитнес-тренер Елена Соболь напоминает: быстрых решений не существует. Первые заметные результаты появятся лишь через 2-3 месяца регулярной работы, поэтому важно включить комплексный подход — спорт, питание, воду и отдых.

Тренировки: сочетание кардио и силы

"Один из самых эффективных способов подтянуть живот — сочетать кардио и силовые упражнения", — советует эксперт.

В программу стоит включить:

планку — укрепляет весь кор;

скручивания — прорабатывают мышцы пресса;

подъёмы ног — развивают нижнюю часть живота;

кардио (бег, плавание, эллиптический тренажёр) — помогает сжигать лишние калории и улучшает общий тонус тела.

Питание: ключевой фактор

Соболь подчёркивает, что питание играет едва ли не главную роль:

рацион должен содержать белки, клетчатку и здоровые жиры;

важно исключить сахар и рафинированные углеводы;

лучше выбирать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу и курицу.

Вода и режим

Пейте не менее двух литров воды в день — это помогает избежать задержки жидкости и поддерживает обмен веществ.

Контролируйте режим сна: восстановление не менее важно, чем тренировка.



Борьба со стрессом

Высокий уровень кортизола может способствовать накоплению жира на животе. Поэтому полезно практиковать йогу, медитацию или дыхательные упражнения, чтобы снижать уровень стресса.

Итог

Чтобы подтянуть живот к отпуску, придётся сочетать тренировки, питание, правильный режим сна и управление стрессом. Такой комплексный подход не только приведёт фигуру в порядок, но и улучшит общее самочувствие.