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Подросток устроивший поножовщину в Англии, помещен под стражу
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17-летний подросток устроивший поножовщину в Англии помещен под стражу

Подросток устроивший поножовщину в Англии, помещен под стражу

Магистратский суд Ливерпуля на первых слушаниях по делу 17-летнего подростка, обвиняемого в смертельной поножовщине в британском Саутпорте, принял решение о его помещении в центр для содержания под стражей несовершеннолетних, сообщает издание Telegraph.

В статье указано, что после предъявления обвинений в трех убийствах, десяти покушениях на убийство и хранении холодного оружия, 17-летний юноша был помещен под стражу для несовершеннолетних.

Отмечается, что позднее в четверг он должен предстать перед королевским судом Ливерпуля. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка и направили его в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. Инцидент произошел во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В результате трое детей погибли.

Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Правоохранители сообщили о задержании более сотни человек в Лондоне в ночь на четверг. Ряд британских СМИ усмотрели в разжигании ультраправых протестов якобы российский след.

Фото: commons.wikimedia.orgПетр Кратохвил(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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