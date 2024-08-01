Sky News: Подросток, подозреваемый в кровавом нападении, оказался выходцем из семьи из Руанды

Инцидент в британском Саутпорте, повлекший за собой гибель трех детей, был совершен подростком из семьи руандийского происхождения, родившимся в Уэльсе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно информации телеканала, подозреваемым является Аксель Рудакубана, появившийся на свет 7 августа 2006 года в Кардиффе. Его родители — выходцы из Руанды.

Ранее личность нападавшего не разглашалась из-за его несовершеннолетнего возраста. Однако судья Эндрю Менари принял нестандартное решение о раскрытии имени подростка, аргументируя это необходимостью предотвращения распространения дезинформации. Кроме того, обвиняемый в ближайшее время достигнет совершеннолетия.

Суд отказал подозреваемому в освобождении под залог, поместив его в специализированный центр для несовершеннолетних. Следующее судебное заседание по делу назначено на 25 октября в королевском суде Ливерпуля.

Напомним, что 29 июля в Саутпорте произошло нападение с применением холодного оружия на группу детей. В результате инцидента трое несовершеннолетних погибли, несколько детей и двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии. Правоохранительные органы задержали 17-летнего подростка, которому предъявлены обвинения в тройном убийстве, покушении на убийство десяти человек и незаконном хранении холодного оружия.

Полиция подчеркнула, что данное преступление не связано с терроризмом. По имеющимся данным, нападение произошло во время детских танцевальных занятий, посвященных творчеству американской певицы Тейлор Свифт.

Трагедия вызвала бурную реакцию общественности. В Саутпорте и Лондоне прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки. Причиной эскалации стало распространение непроверенной информации о том, что подозреваемый якобы является беженцем. Некоторые британские СМИ усмотрели в разжигании ультраправых протестов предполагаемый российский след.

Фото: www. flickr.com/MANHATTAN RESEARCH INC (MANHATTAN RESEARCH INC) (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)