Экзамены приближаются, тревога зашкаливает: как помочь ребенку вернуть спокойствие

Снизить тревожность подростка перед экзаменами помогает прежде всего базовый режим дня, который стабилизирует эмоциональное состояние, рассказала семейный психолог Надежда Резенова. В беседе с NewsInfo она прокомментировала способы поддержки подростков в стрессовый период.

Начинать работу с тревожностью перед экзаменами стоит задолго до самих испытаний, советует специалист. По ее словам, важную роль здесь играют простые физиологические факторы — сон, питание и режим дня, которые напрямую влияют на эмоциональное состояние подростка.

"Режим дня, пресловутый, банальный. Когда четкое, понятное время, когда я ложусь спать, когда я встаю, это эмоциональную часть выравнивает. Очень часто у ребят, у которых тревожные расстройства спрашиваю, что вы едите. Едят одни углеводы. Клетчатки маловато, белка маловато", — отметила Резенова.

Специалист добавила, что в стрессовой ситуации подростку могут помочь простые экспресс-методы. Среди них — физическая активность и дыхательные упражнения

"Покачать бицепсы, трицепсы. Физическая нагрузка очень важна. При стрессовых ситуациях вырабатывается очень много кортизола, гормона стресса. Он хорошо отрабатывается через физические действия. Поприседать, попрыгать, водички попить", — порекомендовала психолог.

По словам специалиста, хорошо помогают и техники переключения внимания, например, концентрация на окружающих звуках, цветах или ощущениях.

"Назвать пять вещей, которые видишь, например, красного цвета, или четыре запаха, которые можешь в моменте почувствовать. Посмотрели, услышали, понюхали, потрогали. Отвлечение помогает", — говорит Резенова.

Кроме того, психолог подчеркнула, что ключевую роль в поддержке подростка играют родители. По ее словам, именно они могут ежедневно помогать ребенку соблюдать режим, снижать нагрузку перед сном и объяснять, зачем нужны упражнения для успокоения.