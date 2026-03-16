Неудачная сдача экзамена
Неудачная сдача экзамена
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:45

Экзамены приближаются, тревога зашкаливает: как помочь ребенку вернуть спокойствие

Снизить тревожность подростка перед экзаменами помогает прежде всего базовый режим дня, который стабилизирует эмоциональное состояние, рассказала семейный психолог Надежда Резенова. В беседе с NewsInfo она прокомментировала способы поддержки подростков в стрессовый период.

Начинать работу с тревожностью перед экзаменами стоит задолго до самих испытаний, советует специалист. По ее словам, важную роль здесь играют простые физиологические факторы — сон, питание и режим дня, которые напрямую влияют на эмоциональное состояние подростка.

"Режим дня, пресловутый, банальный. Когда четкое, понятное время, когда я ложусь спать, когда я встаю, это эмоциональную часть выравнивает. Очень часто у ребят, у которых тревожные расстройства спрашиваю, что вы едите. Едят одни углеводы. Клетчатки маловато, белка маловато", — отметила Резенова.

Специалист добавила, что в стрессовой ситуации подростку могут помочь простые экспресс-методы. Среди них — физическая активность и дыхательные упражнения

"Покачать бицепсы, трицепсы. Физическая нагрузка очень важна. При стрессовых ситуациях вырабатывается очень много кортизола, гормона стресса. Он хорошо отрабатывается через физические действия. Поприседать, попрыгать, водички попить", — порекомендовала психолог.

По словам специалиста, хорошо помогают и техники переключения внимания, например, концентрация на окружающих звуках, цветах или ощущениях.

"Назвать пять вещей, которые видишь, например, красного цвета, или четыре запаха, которые можешь в моменте почувствовать. Посмотрели, услышали, понюхали, потрогали. Отвлечение помогает", — говорит Резенова.

Кроме того, психолог подчеркнула, что ключевую роль в поддержке подростка играют родители. По ее словам, именно они могут ежедневно помогать ребенку соблюдать режим, снижать нагрузку перед сном и объяснять, зачем нужны упражнения для успокоения.

"Родители утром разбудят ребенка и скажут: "Слушай, а давай прямо сейчас поприседаем, давай пройдемся по улице. А давай перед сном гаджет отложим, хотя бы тридцать минут до сна будем без него". Это было бы хорошо", — отметила психолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

День без четкого расписания: сбитый режим у ребенка влияет на него сильнее, чем кажется 25.02.2026 в 16:16

Психолог Елена Морозова рассказала NewsInfo о важности режима дня для ребенка.

Читать полностью » Карьера без вуза стала реальностью: так ли важно работодателям образование 20.02.2026 в 17:56

Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала NewsInfo, можно ли построить карьеру без высшего образования.

Читать полностью » Смартфон заменяет клетки мозга: как гаджеты лишают нас памяти 20.02.2026 в 17:49

Невролог Наталья Суворинова рассказала NewsInfo, почему постоянное пользование гаджетами ухудшает память.

Читать полностью » Сибирский вектор: как новосибирские вузы усиливают позиции России в Африке 20.02.2026 в 13:29

Российские университеты возвращаются на африканский континент не только с лекциями, но и с долгосрочной стратегией.

Читать полностью » Дети вырастают и уходят: как родителям пережить этот этап спокойно 13.02.2026 в 18:40

Психолог Елена Морозова рассказала NewsInfo, как родителям пережить сепарацию детей без конфликтов.

Читать полностью » Что подарить на 14 февраля: идеи 2026 для него и для неё 09.02.2026 в 13:30

День святого Валентина уже близко, а идей всё нет? Мы собрали ряд вариантов, которые растопят любое сердце: парные гаджеты, уютные мелочи и подарки-впечатления. Никакой банальщины, только эстетика и искренние эмоции.

Читать полностью » Сердце колотится, мысли пугают: как понять, что тревога из-за здоровья переходит границы 06.02.2026 в 13:43

Психотерапевт Диана Генварская рассказала NewsInfo, когда тревожность за здоровье перестает быть нормальной.

Читать полностью » Гости засиделись допоздна: фраза, после которой они сами начинают собираться 06.02.2026 в 12:45

Психотерапевт Владимир Файнзильберг объяснил NewsInfo, как тактично дать понять гостям, что визит подходит к концу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Обезвоживание можно заметить не сразу: вот какие симптомы нельзя пропустить
Красота и здоровье
Ремонтная бригада внутри клеток: простое движение запускает процесс обновления организма
Спорт и фитнес
Эллиптический тренажер или дорожка: как выбрать безопасную зону для кардио без рисков
Красота и здоровье
Блеск уходит вместе с водой: домашние привычки превращают дорогое окрашивание в тусклую паклю
Недвижимость
Полотенца готовы вернуть мягкость: секреты, о которых стоит знать каждой хозяйке
Красота и здоровье
Скелет не просто арматура: живая ткань постоянно дышит и требует особого питания для прочности
Красота и здоровье
Гармония или визуальная катастрофа: как выбрать идеальную одежду без ущерба для стиля
Спорт и фитнес
Гаджеты не спасут — как осознанный подход может изменить вашу физическую форму раз и навсегда
