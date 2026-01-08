Подростков включили в новую систему: присяга становится решающим шагом для гражданства

С 9 января 2026 года в России меняются правила принесения присяги при приобретении гражданства: делать это будут обязаны не только взрослые, но и подростки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова. Нововведение закреплено федеральным законом, который президент Владимир Путин подписал 29 декабря 2025 года.

Что именно изменится с 9 января

Речь идёт о федеральном законе от 29.12.2025 № 538-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21 и 37 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации”". По словам Машарова, документ вступает в силу 9 января 2026 года и снижает возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, с 18 до 14 лет. Ранее несовершеннолетние до 18 лет от этой процедуры освобождались.

"Начнет (закон — ред.) действовать с 9 января 2026 года. Согласно пункту 1 вышеуказанного ФЗ, снизился возраст лиц (с 18 до 14 лет), которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства. Данное изменение направлено в первую очередь на повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать конституцию и законодательство РФ", — рассказал член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

Машаров отдельно подчеркнул, что изменения касаются только тех, кто приобретает гражданство, а не граждан России по рождению. Это означает, что речь идёт о процедурах приёма в гражданство, а не о статусе несовершеннолетних, уже имеющих российский паспорт с рождения.

Присяга станет обязательным условием — и для подростков

В новом порядке закрепляется ещё одна важная норма: если человек не принесёт присягу в течение года, решение о приёме в гражданство будет признано недействительным. Кроме того, Машаров обратил внимание, что теперь аннулирование предусмотрено и в случае отказа от принесения присяги. Также решение отменят, если человек умер, не успев выполнить процедуру.

"В соответствии с вышеупомянутым ФЗ, если человек не принесет присягу в течение одного года, то решение о приеме в гражданство признают недействительным. Теперь еще решение аннулируют при отказе от принесения присяги и отменят в случае смерти человека, который не успел ее принять", — добавил член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

По словам Машарова, согласие законных представителей на принесение присяги теперь не требуется. Подросток подписывает согласие собственноручно. Сам текст присяги необходимо произнести вслух, после чего на специальном бланке указать фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату.

Как будет проходить процедура

Машаров уточнил, что сама процедура остаётся формальной и закреплённой: присягу нужно именно прочитать вслух, а затем оформить письменную часть — Ф. И.О., подпись и дату на установленном бланке. В этом контексте закон фактически делает подростков самостоятельными участниками процесса приёма в гражданство, возлагая на них ответственность за соблюдение закреплённых требований.

Таким образом, с 9 января обязательство приносить присягу станет частью процедуры для более широкой возрастной группы — и будет напрямую влиять на юридическую силу решения о гражданстве.