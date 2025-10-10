Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молодежь
Молодежь
© unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 19:19

Подростки и тьма внутри: что стало причиной шокирующего двойного убийства в Якутске

Двойное убийство в Якутске расследует следственный комитет — к делу причастны несовершеннолетние

Трагедия в Якутске стала одной из самых обсуждаемых тем октября. В многоэтажном доме 202 микрорайона произошло двойное убийство, которое потрясло весь регион. Следствие установило, что к преступлению могут быть причастны две несовершеннолетние девушки. Общественность в шоке не только от самого факта трагедии, но и от того, что фигурантами оказались дети из, казалось бы, благополучных семей.

Сравнение версий следствия

Версия Суть Основной мотив Особенности
Предварительный сговор Девушки могли заранее обсуждать преступление Конфликт в семье, эмоциональное давление Удалённые переписки восстанавливаются
Состояние аффекта Нападение стало результатом внезапного всплеска эмоций Психологическая нестабильность Возможное влияние депрессии и медикаментов
Участие третьих лиц К преступлению могли быть причастны посторонние Нарушенное восприятие, страх Проверяются следы ДНК и показания очевидцев

Советы шаг за шагом

  1. Обратите внимание на поведение подростков. Резкие перепады настроения, замкнутость, агрессия или равнодушие — сигналы, требующие внимания родителей и педагогов.

  2. Создайте безопасное пространство для разговора. Важно, чтобы ребёнок знал: его не осудят, а услышат.

  3. Используйте помощь специалистов. Подростковый психолог или школьный консультант может заметить тревожные признаки раньше семьи.

  4. Следите за окружением ребёнка. Иногда именно влияние друзей или онлайн-групп становится катализатором трагедий.

  5. Регулярно контролируйте цифровое общение. Разговор о безопасности в интернете не должен быть формальным.

  6. Вовлекайте подростка в социальные и творческие активности. Хобби, спорт и волонтёрство помогают снять внутреннее напряжение.

  7. Показывайте пример эмоциональной зрелости. Реакции родителей формируют у подростков модель поведения в стрессовых ситуациях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать эмоциональные изменения у ребёнка.
    Последствие: накопленное напряжение может перерасти в агрессию или отчуждение.
    Альтернатива: разговаривайте открыто, обращайтесь за консультацией к школьному психологу.

  • Ошибка: перекладывать ответственность на школу или интернет.
    Последствие: семья теряет контакт с подростком, а причины остаются невыясненными.
    Альтернатива: совместно с педагогами и специалистами вырабатывайте стратегию поддержки.

  • Ошибка: изолировать ребёнка в период стресса.
    Последствие: усиливается чувство одиночества и беспомощности.
    Альтернатива: создайте атмосферу доверия и эмоциональной стабильности дома.

А что если…

А что если конфликт уже случился? Важно не искать виновных, а остановить цепочку агрессии. В таких случаях родителям стоит обратиться к психологу, чтобы разобраться в причинах кризиса.

А что если ребёнок отказывается разговаривать? Не давите — предложите альтернативу: доверенный взрослый, школьный педагог, телефон доверия.

А что если подросток проявляет опасное поведение? Немедленно обращайтесь за профессиональной помощью — сейчас в России действуют центры кризисной поддержки, включая горячие линии МЧС и Министерства просвещения.

Плюсы и минусы семейного контроля

Подход Плюсы Минусы
Открытое общение Доверие, профилактика конфликтов Требует эмоциональной вовлечённости
Тотальный контроль Своевременное выявление рисков Потеря доверия, скрытность подростка
Совместное решение проблем Формирует ответственность Не всегда эффективно при серьёзных нарушениях
Игнорирование трудностей Уменьшает конфликты внешне Усиливает внутренние проблемы

FAQ

Как понять, что подростку нужна помощь?
Если поведение резко изменилось — он перестал общаться, замкнулся, агрессивен или потерял интерес к привычным занятиям — это тревожный сигнал.

Куда обращаться за поддержкой?
Существует единый номер помощи детям — 8 800 2000 122. Можно также обратиться в школьную службу психологической поддержки или к социальному педагогу.

Можно ли предотвратить подобные трагедии?
Да, если семья, школа и сообщество действуют вместе. Ранняя профилактика и внимание к эмоциональному состоянию подростков способны предотвратить кризисы.

Мифы и правда

  • Миф: агрессивное поведение подростков всегда связано с плохим воспитанием.
    Правда: часто причиной становится психотравма, стресс или потеря близкого человека.

  • Миф: подростки не способны осознавать последствия своих поступков.
    Правда: осознают, но эмоциональные реакции иногда сильнее логики.

  • Миф: обращение к психологу — признак слабости.
    Правда: наоборот, это показатель ответственности и зрелости.

Исторический контекст

Проблема подростковых преступлений обсуждается десятилетиями. Ещё в 1980-х психологи отмечали, что замкнутость и невнимание к эмоциональному миру подростков могут приводить к трагедиям. Сегодня эта проблема осложняется влиянием интернета, кибербуллингом и распространением токсичных онлайн-сообществ.

Мировая практика показывает: там, где школьная среда и семьи объединены в профилактике, количество подобных случаев сокращается. Россия постепенно внедряет такие программы — в Якутии, например, уже открыты центры психологической помощи детям, переживающим утрату или стресс.

Три интересных факта

  1. По статистике, около 60% подростков, совершивших тяжкие преступления, ранее не состояли на учёте в полиции.

  2. В регионах, где активно развиваются программы психологического консультирования, уровень подростковой агрессии снижается на треть.

  3. В школах, где практикуют занятия по эмоциональному интеллекту, успеваемость и дисциплина улучшаются на 20-25%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Форум ОстроVа в Южно-Сахалинске собрал 620 участников из 79 регионов — Анастасия Кожепенько 07.10.2025 в 14:02
От школьной парты до старта в профессии: форум ОстроVа научил молодежь проектировать собственное будущее

На Сахалине завершился форум "ОстроVа", ставший лабораторией будущих карьерных лидеров России. Что ждет экосистему профориентации дальше?

Читать полностью » Полиция и волонтёры Приморья ищут пропавшую семилетнюю девочку из Артёма 07.10.2025 в 12:02
Исчезновение, которое потрясло Артём: сотни людей прочёсывают леса и дворы в надежде найти девочку

Артём, Приморский край: сотни людей ищут семилетнюю девочку, пропавшую по дороге из школы. Как действуют волонтёры, полиция и жители — и чему это учит всех родителей.

Читать полностью » Нападение на школьницу в автобусе Находки проверит прокуратура Приморского края 07.10.2025 в 10:02
Видео есть, виновного нет: история школьницы из Находки вскрыла страшную правду о бездействии системы

В Находке мужчина напал на школьницу в автобусе, но полиция отказалась возбуждать дело. Почему так произошло и какие шаги помогут изменить ситуацию?

Читать полностью » Японские автомобили теряют позиции на рынке из-за роста пошлин — Надежда Капустина 07.10.2025 в 8:02
От самураев к драконам: как Китай отобрал у Японии статус автомобильного эталона

Китайские электромобили вытесняют японские бренды с Дальнего Востока. Почему старые лидеры проигрывают технологическую гонку и что может их спасти?

Читать полностью » Гидрометцентр: в ноябре потеплеет в Якутии и Бурятии, но зима будет холодной 05.10.2025 в 5:17
Сначала погреемся, потом вспомним, где валенки: синоптики раскрыли сценарий зимы

Гидрометцентр опубликовал прогноз на зиму: Дальний Восток ждёт тёплый ноябрь, а уже в декабре — морозы и возвращение классической зимы.

Читать полностью » Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело после обрушения корпуса колледжа во Владивостоке 03.10.2025 в 11:31
Без жертв, но с уголовным делом: во Владивостоке колледж превратился в стройплощадку риска

Во Владивостоке произошло частичное обрушение корпуса колледжа. Рассказываем, почему это случилось, какие ошибки допустили и что теперь будет с учебным зданием.

Читать полностью » Следственный комитет начал проверку после инцидента с травмой ребёнка в биатлонном комплексе 03.10.2025 в 9:31
Когда спорт опаснее улицы: почему пневматика требует больше контроля, чем кажется

Несчастный случай на Камчатке с ранением девочки во время тренировки по стрельбе напомнил: правила безопасности в детском спорте жизненно необходимы.

Читать полностью » Наталья Набойченко заявила о росте интереса к Приморью среди туристов из Китая 03.10.2025 в 7:31
Три миллиона гостей и налог на отдых: как край превращает туризм в бизнес без теней

В Приморье подвели итоги сезона: новые рекорды турпотока, туристический налог и тренд на индивидуальные поездки.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
В Москве участились звонки от лжесервисов, заставляющих водителей переводить деньги за ремонт
Садоводство
Средняя цена сотки земли под ИЖС в Подмосковье достигла 2,5 млн рублей
Спорт и фитнес
Кардиологи объяснили, как степ-тест помогает оценить состояние сердца
Наука
В кургане Туннуг-1 найдены бронзовые фигурки животных IX века до н.э.
Наука
ДНК человека из пещеры Истуриц показала его происхождение с территории современной России
Красота и здоровье
Аврора Перро: сон состоит из взаимосвязанных, но независимых аспектов, влияющих на мозг и поведение
Культура и шоу-бизнес
No Doubt проведут серию концертов в Лас-Вегасе весной 2026 года
Туризм
Туроператоры перестанут отвечать за неперечисленные турагентами деньги — проект закона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet