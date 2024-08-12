Подросток получил тяжелые травмы от удара током, пытаясь забраться на вагон поезда

Подросток в Забайкальском крае получил разряд током при попытке залезть на поезд

На железнодорожной станции Уруша подросток получил серьезную электротравму, забравшись на цистерну товарного поезда, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело.

Согласно информации прокуратуры, происшествие произошло в ночь на 12 августа на станции Ушумун Забайкальской железной дороги. Несовершеннолетний, родившийся в 2008 году, поднялся на цистерну грузового поезда и получил травму от электрического тока контактной сети, после чего упал на железнодорожные пути. Пострадавший был госпитализирован в больницу с тяжелыми повреждениями.

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку по инциденту.

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