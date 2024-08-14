Владимир З., проживающий в Польше мог уехать на Украину

Гражданин Украины Владимир Ц., которого немецкие спецслужбы подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", покинул Польшу и выехал на Украину в начале июля, как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк.
По словам Адамяк, мужчина пересек польско-украинскую границу в начале июля. Польские власти не задержали его, несмотря на то, что немецкие правоохранительные органы внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров на арест. Однако, как она уточнила, его имя не было включено в базу данных разыскиваемых лиц, которую использует польская Пограничная стража, поскольку немецкая сторона не добавила его данные в эту систему. Также было подтверждено, что польская полиция, действуя по запросу немецких коллег, вела поиск Владимира Ц., который проживал в Прушкове, недалеко от Варшавы. Однако его не удалось застать по предполагаемому месту жительства.
Ранее телеканал ARD и несколько немецких СМИ сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., проживавшего в Польше, которого подозревают в участии в теракте на "Северных потоках". По информации СМИ, Владимир З. якобы управлял автомобилем Citroen, на котором 8 сентября 2022 года диверсионная группа, предположительно причастная к взрывам на "Северных потоках", передвигалась по острову Рюген.
Немецкие издания также со ссылкой на источники в следствии утверждали, что планы по подрыву "Северного потока" разрабатывались еще в 2014 году, задолго до событий в Крыму. Сообщалось, что некая украинская группа готовила этот взрыв. Источник, знакомый с ходом расследования, также упомянул новые доказательства, связывающие парусное судно "Андромеда" и его экипаж с взрывом на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Предполагается, что яхта была использована для подготовки теракта.
Газета Süddeutsche Zeitung ранее выдвигала версию о причастности к взрывам как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхта "Андромеда" была арендована варшавской компанией Feeria Lwowa, основанной в 2016 году и зарегистрированной на двух украинцев.
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", которые обеспечивали поставки газа из России в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили вероятность того, что это была целенаправленная диверсия. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что разрушения на газопроводах имеют беспрецедентный характер, и сроки их ремонта определить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело по факту международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала информацию о взрывах на "Северных потоках", но, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, так и не получила ответо
Фото: commons.wikimedia.orgАлексдайвер(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
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