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  • Опубликована сегодня в 9:35

Депутат Госдумы: США должны ответить за подрыв газопроводов "Северный поток"

США должны ответить за подрыв российских газопроводов "Северный поток". Заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Байден и его команда, причастная к подрыву газопроводов, должны ответить за организацию акта международного терроризма. США надо выставить счет за ремонт газопроводов", — подчеркнул Шеремет.

Как ранее сообщалось, американский журналист Сеймур Херш выложил в Интернет свою статью о взрывах на газопроводах "Северный поток". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.

В статье утверждается, что Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.

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