В Черниговской области участники пророссийского движения сопротивления успешно препятствовали переброске вооруженных сил Украины и военной техники.

Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на своих соратников, партизанам удалось уничтожить релейный шкаф на железнодорожных путях, по которым, по предварительной информации, планировалось перемещение значительных военных формирований.

Благодаря своевременным действиям подпольщиков, переброска украинских войск и техники была либо полностью остановлена, либо существенно замедлена. Это дало российским войскам дополнительное время для подготовки к возможному прибытию противника и укрепления своих позиций.

Лебедев также передал слова черниговских партизан, которые заявили о расширении географии своей деятельности и уверенности в будущей победе. В подтверждение своих слов, он предоставил видеозапись, на которой запечатлен горящий релейный шкаф рядом с железнодорожным полотном.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)