Российская армия ударила по пригороду Харькова, где были наемники

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по городу Люботин в Харьковской области, где находились иностранные наемники, а также много единиц военной техники. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"С 07:45 несколько прилетов, гахает солидно, вроде Люботин", — заявил Лебедев.
Он отметил, что в сторону прилета отправилось очень много машин скорой помощи. Есть информация, что в результате удара есть большой количество погибших и раненых.
По словам подпольщика, местные жители сообщают о перекрытых дорогах в населенном пункте. Пропускают только военные машины и машины скорой помощи.
Фото: z.mil.ru
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