Российская армия ударила по пригороду Харькова, где были наемники

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по городу Люботин в Харьковской области, где находились иностранные наемники, а также много единиц военной техники. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"С 07:45 несколько прилетов, гахает солидно, вроде Люботин", — заявил Лебедев.

Он отметил, что в сторону прилета отправилось очень много машин скорой помощи. Есть информация, что в результате удара есть большой количество погибших и раненых.

По словам подпольщика, местные жители сообщают о перекрытых дорогах в населенном пункте. Пропускают только военные машины и машины скорой помощи.

Фото: z.mil.ru