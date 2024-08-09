Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
Координатор подполья Лебедев: ВСУ несут большие потери в Курской области
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В подполье рассказали о больших потерях ВСУ под Курском

Координатор подполья Лебедев: ВСУ несут большие потери в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе своего нападения на Курскую область. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в Сумской области развернуто много скорых, а также большое количество сбор по сдаче крови.

"Сумы.Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови", — рассказал Лебедев.

Также он добавил, что в ходе боевых действий украинская армия, в том числе и боевая техника "уничтожаются и не особо возобновляются".

По последним данным Минобороны, ВСУ за все время своей атаки на Курскую область потеряли до 945 военных, а также 102 единицы бронетехники, в числе которых танки, БТР, БМП и другая военная техника.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Мир

Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в список новые объекты и лица

Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в список новые объекты и лица

Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в список семь новых объектов, включая руководителей исправительных колоний и ряд организаций.

Читать полностью
Мировые фондовые рынки показывают рост на фоне улучшения экономических прогнозов США

Мировые фондовые рынки показывают рост на фоне улучшения экономических прогнозов США

Фондовый индекс крупнейших компаний Великобритании FTSE 100 вырос в пятницу после снижения опасений по поводу экономики США. Это произошло после того, как в США были опубликованы данные о заявках на пособие по безработице, которые оказались ниже ожиданий.

Читать полностью

Общество

Максим Галкин* пристыдил

Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" российских артистов

Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.

Читать полностью
Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша

Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила - мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.

Читать полностью

Новости