Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе своего нападения на Курскую область. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в Сумской области развернуто много скорых, а также большое количество сбор по сдаче крови.
"Сумы.Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови", — рассказал Лебедев.
Также он добавил, что в ходе боевых действий украинская армия, в том числе и боевая техника "уничтожаются и не особо возобновляются".
По последним данным Минобороны, ВСУ за все время своей атаки на Курскую область потеряли до 945 военных, а также 102 единицы бронетехники, в числе которых танки, БТР, БМП и другая военная техника.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
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