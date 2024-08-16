Российские войска ударили по ВСУ в Кривом Роге

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по украинским войскам в Кривом Роге, которые готовились отправиться в Курскую область. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Под удар попал личный состав, который вместе с техникой должен был отправиться на передовую в Курской области", - заявил Лебедев.
Он также добавил, что в результате удара российской армии в Кривом Роге был поражен склад с боеприпасами, а также железнодорожный состав с военной техникой, который находился под загрузкой.
Кроме того, Лебедев добавил, что удар пришелся в районе ж/д станции Червоная, недалеко от Криворожстали. По предварительной информации, удары наносили с помощью ракетных комплексов "Искандер-М".
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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