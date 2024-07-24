В ходе судебного разбирательства во Втором западном окружном военном суде были оглашены материалы дела, касающиеся Михаила Дария, обвиняемого в подготовке террористического акта в столичном аэропорту "Шереметьево".

Согласно представленным государственным обвинителем документам, подсудимый выражал намерение получить образование в разведывательной академии Украины в ноябре 2022 года.

Следственные органы утверждают, что обвиняемые планировали осуществить подрыв емкостей с горючим на главной заправочной станции аэропорта. Целью этой акции, по мнению следствия, была дестабилизация обстановки в стране. Кроме того, фигуранты дела обвиняются в распространении террористической пропаганды через мессенджер Telegram.

В ходе расследования было установлено, что Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали не самостоятельно, а по инструкциям, полученным от украинских спецслужб.

Судебная картотека свидетельствует о том, что обвиняемым инкриминируется подготовка теракта и попытка незаконного производства взрывчатых веществ. Дарию также предъявлены обвинения в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации.

Прокуратура выступила с ходатайством о назначении Дарию наказания в виде 28 лет лишения свободы, а Ковылкову — 21 года заключения. Окончательное решение по делу будет вынесено судом после рассмотрения всех обстоятельств и доказательств.

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