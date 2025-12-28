Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:10

Подошёл к банкомату как обычно — а деньги ушли чужому: схема с незавершённой операцией набирает обороты

Мошенники используют незавершённые операции в банкоматах для кражи денег — DEITA.RU

В России зафиксирована новая мошенническая схема, связанная с использованием банкоматов, которая особенно активно применяется в местах массового скопления людей. Злоумышленники выбирают периоды повышенной нагрузки — предновогодние распродажи и праздничные дни, когда клиенты спешат и теряют бдительность. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Как работает новая схема

Суть мошенничества заключается в том, что преступник начинает операцию в банкомате — например, пополнение счета или перевод средств, — но намеренно не завершает ее. Он не нажимает кнопку подтверждения или выхода, в результате чего сессия остается активной и продолжает отображаться на экране устройства.

Следующий пользователь, подходя к банкомату, видит привычное окно для внесения наличных и не подозревает, что операция уже была инициирована другим человеком. Не проверяя детали и статус сессии, он вносит свои деньги, считая, что начинает собственную операцию.

Потери из-за невнимательности

В момент внесения средств деньги автоматически зачисляются не на счет нового клиента, а направляются на счет мошенника либо идут в оплату операции, запущенной ранее. По данным источника, в одном из торговых центров таким способом злоумышленнику удалось похитить почти 200 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся все более распространенными именно в периоды высокой загрузки банкоматов. Люди торопятся, стоят в очередях и часто не уделяют должного внимания информации на экране устройства.

Почему схема работает

По словам экономиста Германа Ткаченко, рост популярности таких мошенничеств напрямую связан со ставкой преступников на спешку и невнимательность граждан.

"Люди, особенно в часы пик, могут не обращать внимания на детали на экране — имя получателя или статус текущей операции. Этим и пользуются злоумышленники", — пояснил эксперт в комментарии порталу PNZ.

Ограничения банковской защиты

В банках и платежных системах признают, что современные банкоматы оснащены различными защитными механизмами. Они способны предотвратить многие виды мошенничества, однако полностью исключить такие схемы пока не удается. Технически устройство считает операцию легитимной, если клиент добровольно вносит наличные, даже если сессия была инициирована другим человеком.

Специалисты подчеркивают, что ключевым элементом защиты в таких случаях остается внимательность самих пользователей. Проверка всех деталей на экране перед внесением денег — особенно в условиях суеты и высокой загруженности — может предотвратить финансовые потери.

