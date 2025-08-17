Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
© freepik.com by standret is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:54

Рост цен на ремонт и обслуживание автомобилей: что подорожало и почему это важно для водителей

Ремонт автомобилей в России подорожал на 30%: что стало дороже и почему

Автомобиль для россиян становится не только необходимым средством передвижения, но и настоящей роскошью. Согласно подсчетам экономиста и члена экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислава Паулаускаса, с начала 2025 года расценки на ремонт и обслуживание автомобилей в России увеличились в среднем на 30%. Особенно ощутимый рост цен наблюдается в крупных городах и федеральных округах с высоким автопарком.

Что подорожало?

  • Регулировка сход-развала: теперь стоит 3535 рублей, что на 33% дороже, чем в прошлом году.
  • Шиномонтаж: замена шин за одно колесо подорожала на 16%, составив 549 рублей.
  • Мойка: средняя цена за мойку увеличилась на 25%, до 796 рублей по стране.

Что стоит за ростом цен?

По мнению Паулаускаса, существует несколько факторов, влияющих на подорожание услуг:

  • Рост издержек автосервисов.

Инфляция, повышение цен на электроэнергию, аренду и программное обеспечение вынудили автосервисы пересматривать свои прайсы.

  • Нехватка квалифицированных механиков.

Миграция специалистов в частный сектор или за границу приводит к дефициту кадров и росту зарплат в автосервисах. По оценкам экспертов, зарплата в этой сфере выросла на 15-20%, особенно в крупных городах.

  • Подорожание запчастей.

Оригинальные детали для иномарок, поставляемые через параллельный импорт, подорожали на 40-50% из-за нестабильного курса рубля и логистических проблем. Даже неоригинальные запчасти из Китая и Турции прибавили в цене 20-30%. Особенно сильно подорожали сложные кузовные элементы, оптика и стекла, что напрямую влияет на конечную стоимость ремонта.

  • Увеличение сроков поставки запчастей.

Ожидание нужных деталей может затянуться от двух недель до нескольких месяцев. Это вынуждает клиентов соглашаться на более дорогие варианты "в наличии" или переплачивать за срочную доставку.

Что будет дальше?

Если текущая тенденция продолжится, можно ожидать дальнейший рост цен, особенно в преддверии зимнего сезона, когда нагрузка на автосервисы традиционно увеличивается. Это, по мнению эксперта, может стимулировать рост интереса к самодиагностике, гаражному ремонту, а также развитию онлайн-платформ по продаже запчастей и записи в сервисы. В ближайшие годы автовладельцам, скорее всего, придется более тщательно планировать расходы на содержание своих автомобилей и искать компромиссы между качеством, ценой и доступностью услуг.

