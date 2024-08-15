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Подоляк отвергает причастность Украины к взрывам
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В Офисе Зеленского начали оправдываться после статьи WSJ о причастности Киева к взрыву "СП"

Подоляк отвергает причастность Украины к взрывам "Северных потоков"

Украина не причастна к теракту на "Северных потоках", который произошел в сентябре 2022 года. Такое заявление сделал советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству Reuters.

Он утверждает, что такую операцию можно провести только в случае большого объема финансовых и технических ресурсов.

"Такую операцию можно осуществить только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов.Украина никак не связана с подрывом "Северных потоков", — утверждает высокопоставленный украинский чиновник.

Накануне американское издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало статью, в которой утверждается, что приказ взорвать газопроводы в Балтийском море отдал лично занимавший тогда пост главкома ВСУ Валерий Залужный, нарушив прямое указание Зеленского не делать это.

Фото: commons.wikimedia.org/Pjotr Mahhonin

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