В Офисе Зеленского начали оправдываться после статьи WSJ о причастности Киева к взрыву "СП"

Украина не причастна к теракту на "Северных потоках", который произошел в сентябре 2022 года. Такое заявление сделал советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству Reuters.
Он утверждает, что такую операцию можно провести только в случае большого объема финансовых и технических ресурсов.
"Такую операцию можно осуществить только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов.Украина никак не связана с подрывом "Северных потоков", — утверждает высокопоставленный украинский чиновник.
Накануне американское издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало статью, в которой утверждается, что приказ взорвать газопроводы в Балтийском море отдал лично занимавший тогда пост главкома ВСУ Валерий Залужный, нарушив прямое указание Зеленского не делать это.
Фото: commons.wikimedia.org/Pjotr Mahhonin
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