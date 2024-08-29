Дальность полета новой баллистической ракеты, которая разработана на Украине, может достигать 600-700 км. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.
"600-700 км", — назвал цифру политик во время ответа на вопрос, превышает ли дальность полета ракеты 500 км.
Стоит отметить, что недавно прошла пресс-конференция Владимира Зеленского, во время которой он пообщался с журналистами не только о нападении ВСУ на Курскую область, но и о ситуации на фронте. Помимо этого, он рассказал, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства. Однако никаких подробностей нелегитимный, по мнению России, президент страны не привел.
Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна
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