Дальность полета новой баллистической ракеты, которая разработана на Украине, может достигать 600-700 км. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.

"600-700 км", — назвал цифру политик во время ответа на вопрос, превышает ли дальность полета ракеты 500 км.

Стоит отметить, что недавно прошла пресс-конференция Владимира Зеленского, во время которой он пообщался с журналистами не только о нападении ВСУ на Курскую область, но и о ситуации на фронте. Помимо этого, он рассказал, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства. Однако никаких подробностей нелегитимный, по мнению России, президент страны не привел.

Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна