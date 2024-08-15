Украина обсуждала планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область вместе с западными партнерами, несмотря на то, что некоторые страны официально говорили совершенно обратное. Об этом сообщил советник главы офиса нелегитимного президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию The Independent.

Подоляк опроверг все заявления Запада, в том числе Соединенных Штатов и Великобритании о том, что они не были проинформированы касательно вылазки ВСУ в российский регион.

"Есть определенные вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности, и которые должны произойти на местном уровне. Но обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне", — заявил украинский высокопоставленный чиновник.

Кроме того, советник главы Офиса Зеленского выразил сожаление, что украинская армия не может применять дальнобойные ракет, в том числе Storm Shadow, для ударов по территории вглубь России.

Фото: flickr/President of Ukraine