Атака ВСУ на Курскую область 6 августа должна укрепить позиции Киева в возможном переговорном процессе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.

"Будет ли психологически воздействовать то, что происходит в той или иной пограничной области РФ на социальные слои? Будет ли это их пугать? Да. Реагируют ли они на что-нибудь другое, кроме страха? Нет", — сказал он.

По словам Подоляка, Россия воспринимает уступки как проявление слабости, поэтому Украине следует "повысить цену войны", чтобы усилить свои переговорные позиции.

Напомним, что утром 6 августа штурмовая группа ВСУ из 300 человек попыталась пересечь границу Курской области в районе населённых пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Диверсанты использовали 11 танков и более 20 единиц бронетехники. Атака противника была успешно отражена силами ВС РФ И ФСБ.

Фото: Пресс-служба президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).