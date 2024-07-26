Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против мирных перегоовров с Россией, которая может использовать заморозку конфликта в своих интересах. Такое заявление он сделал в интервью Associated Press.
Подоляк пояснил, что переговоры остановят боевые действия на какое-то время, но Россия использует эту паузу для «работы над ошибками и модернизации армии». Возможный мирный договор с Москвой советник главы офиса Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) назвал "сделкой с дьяволом".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто не сможет склонить Киев в мирным переговорам.
Фото: Flickr/Президент Украины.
Василий Небензя на заседании Совбеза ООН спросил о смене позиции Украины
У России возникает множество вопросов по поводу изменения позиции Украины в отношении переговоров, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Правительство Израиля обеспокоено высказываниями Камалы Харрис
Руководство Израиля полагает, что последние высказывания вице-президента США Камалы Харрис о ситуации в секторе Газа могут негативно повлиять на переговоры с движением ХАМАС по поводу освобождения заложников и достижения перемирия. Об этом на брифинге рассказал высокопоставленный израильский чиновник, которого цитирует The Times of Israel.
В США выяснили, что препарат класса макролонов может уничтожать устойчивые бактерии
Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго разработали новый антибиотик из класса макролонов, который значительно затрудняет развитие устойчивости бактерий.
"Авто.ру": Kia Rio стала самым популярным подержанным автомобилем эконом-класса в России
Июньский анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил, что наибольшей популярностью в эконом-сегменте пользуется Kia Rio.