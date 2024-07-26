Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против мирных перегоовров с Россией, которая может использовать заморозку конфликта в своих интересах. Такое заявление он сделал в интервью Associated Press.

Подоляк пояснил, что переговоры остановят боевые действия на какое-то время, но Россия использует эту паузу для «работы над ошибками и модернизации армии». Возможный мирный договор с Москвой советник главы офиса Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) назвал "сделкой с дьяволом".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто не сможет склонить Киев в мирным переговорам.

Фото: Flickr/Президент Украины.