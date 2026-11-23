Разница в цене услуг маникюрного салона обусловлена объективными сложностями работы с мужскими руками, говорит юрист, телеэксперт Александр Бенхин. В комментарии NewsInfo правовед рассказал, почему он не обнаружил признаков дискриминации в действиях подмосковного салона красоты, установившего повышенную стоимость на мужской маникюр.

Ранее стало известно, что в Подольске разгорелся конфликт между клиентом и администрацией бьюти-студии из-за доплаты в размере 500 рублей за "мужской прайс". Мужчина заявил, что информация о наценке отсутствовала в публичном доступе, и обвинил заведение в ущемлении прав по половому признаку. В ответ на волну критики в социальных сетях владелица бизнеса обратилась в правоохранительные органы для защиты деловой репутации.

Бенхин подчеркнул, что разделение тарифов на мужские и женские является стандартной практикой в индустрии красоты. Он провел аналогию с парикмахерскими услугами, где стоимость стрижки напрямую зависит от трудозатрат мастера и объема работы. Эксперт полагает, что в данном случае претензии клиента к самому факту существования наценки необоснованны, так как физиологические особенности мужчин и женщин требуют иного подхода к обработке ногтевой пластины и кутикулы.

"Никакой дискриминации я здесь не усматриваю. Единственное, что нужно было указывать это в прайс-листе. Мужская стрижка, например, дешевле, чем женская стоит. Это нормально, никого это не удивляет, у женщин длиннее волосы. Сложнее с ними работать", — пояснил эксперт.

Юрист добавил, что правовая проблема здесь кроется исключительно в плоскости информирования потребителя. Согласно нормам Роспотребнадзора, любая организация обязана заранее ознакомить посетителя с финальной стоимостью сервиса.

Если в прайсе не было отдельной позиции для мужчин, это может трактоваться как нарушение правил торговли. Для предотвращения подобных недоразумений в различных сферах, включая медицину, эксперты предлагают внедрять системы фиксации переговоров с клиентами.

"У клиента легитимная претензия по статье Гражданского кодекса, а салон легитимно должен объяснить, что тут никакой дискриминации, просто не указано в прайсе. Здесь нет дискриминации по половому признаку, есть нарушение именно в плане того, что заранее не объявили цену. Больше я ничего не усматриваю", — подчеркнул Бенхин.

Эксперт также выразил сомнение в том, что полиция усмотрит состав преступления или правонарушения в действиях сторон, назвав обращение владелицы салона в органы скорее попыткой привлечь внимание к ситуации. При этом гражданам важно помнить, что государством усилен контроль за соблюдением прав потребителей при реализации товаров и услуг.

В некоторых случаях, если доказана вина самого покупателя в возникшем споре, бизнес может избежать жестких санкций. Кроме того, надзорные ведомства продолжают реализовывать программы по борьбе с предвзятостью в различных социальных аспектах, однако конкретная ситуация, по мнению юриста, к ним не относится.

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