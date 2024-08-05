Бил железным прутом по голове: в Подмосковье попавшие в больницу военные обвинили офицера в побоях

В Подмосковье попавшие в больницу операторы зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заявили, что получили травмы в результате избиения подполковником Жильцовым. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
В сообщении говорится, что военнослужащие были госпитализированы из воинской части в районе Одинцова. По словам операторов, офицер заставлял их долгое время стоять на полусогнутых ногах, а когда ему показалось, что они "халтурят", начал наносить удары по головам железным прутом и применять другие пытки. У одного из военнослужащих диагностирована черепно-мозговая травма.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное производство по заявлению пострадавших. Жильцова подозревают в превышении должностных полномочий.
Фото: commons. wikimedia.org/Goodvint (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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