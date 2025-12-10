Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:56

Подмосковье взяло лёд в кольцо: тысячи километров дорог за ночь превратили в безопасный коридор для водителей

Ночная обработка дорожной сети Подмосковья охватила тысячи километров — об этом сообщает ТАСС. Региональные службы в усиленном режиме реагируют на погодные изменения, чтобы обеспечить безопасное движение на загруженных зимних магистралях.

Масштаб проведённых работ

По данным пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за минувшую ночь противогололедными материалами обработано около 12,7 тыс. км региональных трасс. Особое внимание уделялось участкам с повышенной аварийностью. В работах участвовали более 360 единиц техники, включая комбинированные машины и тракторы, обеспечивающие равномерное распределение реагентов.

Региональные службы продолжают мониторить обстановку, оперативно оценивая изменения погоды. Формируемые бригады работают в круглосуточном режиме, что позволяет поддерживать дорожное покрытие в состоянии, пригодном для движения общественного и личного транспорта.

Оценка и позиция профильного ведомства

В ведомстве подчеркнули, что текущие меры направлены на стабилизацию ситуации в условиях сложных погодных циклов. Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, реагирование организовано таким образом, чтобы критические участки получали приоритет в обработке и расчистке.

"За ночь специалисты "Мосавтодора” обработали противогололедными материалами порядка 12,7 тыс. км региональных дорог, в том числе опасные участки. Дорожные службы Подмосковья продолжают мониторить погодные условия и проводить необходимые работы, чтобы обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта", — привёл слова Марата Сибатулина источник ТАСС.

Работы охватывают все ключевые направления, а использование специализированной техники позволяет поддерживать стабильное состояние дорожного полотна даже при резких температурных колебаниях. По данным министерства, количество задействованной техники соответствует нормативам для текущего уровня осадков.

Рекомендации для автомобилистов

Региональный Минтранс напомнил, что в зимних условиях безопасность движения во многом зависит от готовности водителей. Автомобилистам рекомендуют не выезжать на летней резине, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и учитывать возможное образование наледи на отдельных участках. В случае аварии, поломки или иной нештатной ситуации следует оперативно обратиться по номеру 112.

Такие рекомендации остаются актуальными на протяжении всего зимнего периода, поскольку интенсивность дорожных работ не исключает появления локально сложных зон, требующих повышенного внимания участников движения.

