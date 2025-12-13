Подмосковье подключают к электробусам: единая транспортная система выходит на новый уровень

Развитие объединённой транспортной системы Москвы и Подмосковья открывает возможности для запуска электробусных маршрутов в пригородном сообщении. Об этом сообщает ТАСС. В ближайшие годы расширение зарядной инфраструктуры должно позволить электробусам работать на направлениях за пределами столицы.

Электробусы и инфраструктура для пригородных линий

Как пояснил руководитель ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул, электробусы с ночной зарядкой уже доказали свою эффективность. Они способны работать целый день без подзарядки, а первый такой подвижной состав уже курсирует в Зеленограде.

"По мере развития зарядной инфраструктуры могут появиться электробусные маршруты в область, но пока у нас план по автобусным", — сказал Николай Асаул.

Переход к электробусам на пригородных линиях требует создания новых зарядных станций и адаптации существующих маршрутов. Пока внимание сосредоточено на модернизации автобусного парка, который обслуживает межрегиональные направления.

Транспортный проект "Москва — область"

В рамках проекта по объединению транспортной системы в 2025 году начали работу 17 новых пригородных маршрутов. Инициатива реализуется по поручению заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. На маршруты вышли автобусы большого класса российского производства, адаптированные для перевозки маломобильных пассажиров, велосипедов и детских колясок. В салонах установлены климат-контроль, USB-зарядки и медиаэкраны.

Перед запуском новых направлений проводится проверка безопасности дорожной трассы, тестирование систем и обучение водителей. На маршруте №1383 в Химки проходит испытание модели ЛиАЗ Citymax 12, отличающейся увеличенной площадью низкого пола, расширенным остеклением и более широкими дверными проёмами.

"Сегодня на маршруте №1383 в Химки тестируем новую модель автобуса ЛиАЗ Citymax 12 повышенной комфортности", — отметил собеседник агентства.

Смежные маршруты и стандарты московского транспорта

По договорённости между правительствами Москвы и Московской области в систему московского транспорта планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов. Это касается северо-западного и западного направлений, где уже проводится подготовительная работа по интеграции.

На этих линиях будут внедрены единые стандарты московского транспорта, включая оформление салонов, требования к безопасности и качеству обслуживания. Для удобства пассажиров создан отдельный дизайн автобусов межрегиональных маршрутов, чтобы их можно было легко отличать от городских.

Планируется поэтапный запуск нескольких маршрутов каждый месяц до конца года, чтобы пассажиры постепенно адаптировались к изменениям. В перспективе до 2028 года в объединённую систему войдут не менее 30% действующих пригородных маршрутов наземного транспорта.