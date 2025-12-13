Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
электробус
электробус
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:36

Подмосковье подключают к электробусам: единая транспортная система выходит на новый уровень

Развитие зарядной инфраструктуры откроет путь электробусам в область — руководитель Асаул

Развитие объединённой транспортной системы Москвы и Подмосковья открывает возможности для запуска электробусных маршрутов в пригородном сообщении. Об этом сообщает ТАСС. В ближайшие годы расширение зарядной инфраструктуры должно позволить электробусам работать на направлениях за пределами столицы.

Электробусы и инфраструктура для пригородных линий

Как пояснил руководитель ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул, электробусы с ночной зарядкой уже доказали свою эффективность. Они способны работать целый день без подзарядки, а первый такой подвижной состав уже курсирует в Зеленограде.

"По мере развития зарядной инфраструктуры могут появиться электробусные маршруты в область, но пока у нас план по автобусным", — сказал Николай Асаул.

Переход к электробусам на пригородных линиях требует создания новых зарядных станций и адаптации существующих маршрутов. Пока внимание сосредоточено на модернизации автобусного парка, который обслуживает межрегиональные направления.

Транспортный проект "Москва — область"

В рамках проекта по объединению транспортной системы в 2025 году начали работу 17 новых пригородных маршрутов. Инициатива реализуется по поручению заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. На маршруты вышли автобусы большого класса российского производства, адаптированные для перевозки маломобильных пассажиров, велосипедов и детских колясок. В салонах установлены климат-контроль, USB-зарядки и медиаэкраны.

Перед запуском новых направлений проводится проверка безопасности дорожной трассы, тестирование систем и обучение водителей. На маршруте №1383 в Химки проходит испытание модели ЛиАЗ Citymax 12, отличающейся увеличенной площадью низкого пола, расширенным остеклением и более широкими дверными проёмами.

"Сегодня на маршруте №1383 в Химки тестируем новую модель автобуса ЛиАЗ Citymax 12 повышенной комфортности", — отметил собеседник агентства.

Смежные маршруты и стандарты московского транспорта

По договорённости между правительствами Москвы и Московской области в систему московского транспорта планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов. Это касается северо-западного и западного направлений, где уже проводится подготовительная работа по интеграции.

На этих линиях будут внедрены единые стандарты московского транспорта, включая оформление салонов, требования к безопасности и качеству обслуживания. Для удобства пассажиров создан отдельный дизайн автобусов межрегиональных маршрутов, чтобы их можно было легко отличать от городских.

Планируется поэтапный запуск нескольких маршрутов каждый месяц до конца года, чтобы пассажиры постепенно адаптировались к изменениям. В перспективе до 2028 года в объединённую систему войдут не менее 30% действующих пригородных маршрутов наземного транспорта.

Читайте также

Аномальное тепло зимой вызовет дефицит воды летом — Ластухин вчера в 9:20
Природа сошла с ума: северное сияние, цветущие абрикосы и другие странности тёплой зимы

Цветущие одуванчики и грибы зимой радуют, но экологи видят угрозу: дефицит воды, таяние ледников и рост засух. Что настораживает?

Читать полностью » Крайний срок платежа за ЖКУ перенесли на 12 января — Якубовский вчера в 9:00
Отличные новости от ЖКХ: названа дата, до которой можно платить за декабрь без последствий

Декабрьскую коммуналку можно оплатить позже привычного срока: в январе 2026-го дедлайн сдвигается из-за выходного. Какая дата безопасна?

Читать полностью » Владельцам авто советуют пересмотреть маршруты из-за ухудшения погоды — Роман Вильфанд вчера в 8:22
Когда центр Москвы становится ловушкой: погода и перекрытия замедляют движение по столице

Власти Москвы рекомендуют пересесть на метро из-за ограничений движения и опасной погоды, которая может серьёзно осложнить ситуацию на дорогах.

Читать полностью » Полиция раскрыла инсценировку пожара при хищении почти 10 млн рублей — ТАСС вчера в 8:22
Пожар как прикрытие: почтовые сотрудники попытались спрятать миллионы в самых неожиданных местах

Двое сотрудников почты в Новосибирской области задержаны за хищение почти 10 млн рублей, которое они попытались скрыть, инсценировав пожар в служебном автомобиле.

Читать полностью » Работодатели выбрали подарочные карты как главный корпоративный подарок — ТАСС вчера в 8:22
Корпоративный Новый год без иллюзий: зачем компании выбирают универсальные подарки, а люди — практичные

Исследование "Золотого Яблока" и ЮMoney показало: компании чаще дарят сертификаты, а сами сотрудники ждут практичные подарки и активно участвуют в командных инициативах.

Читать полностью » РЖД сократили число мест в плацкарте до 36 — пресс-служба ТМХ вчера в 8:04
Вместо 54 мест — только 36: зачем РЖД сознательно делает плацкарт менее вместительным

РЖД и ТМХ показали плацкарт без привычных верхних полок: мест меньше, приватности больше. Где уже можно протестировать новый формат.

Читать полностью » Семьям с детьми будут возвращать часть НДФЛ при низком доходе — Путин вчера в 7:08
Налоговый маневр для родителей: почему в 2026 году ваша зарплата может неожиданно вырасти

С 2026 года появится семейная налоговая выплата: кому она положена, почему ориентир — доход семьи и как будет считаться возврат НДФЛ.

Читать полностью » Мужчины 35-44 лет чаще становятся жертвами звонков мошенников — Бийчук вчера в 7:02
Имитируют доставку подарков: новая уловка мошенников, на которую ведутся тысячи

МТС описал типичный профиль жертвы предновогодних звонков и назвал часы, когда атакуют чаще всего. Но главная ставка — не на легенду.

Читать полностью »

