Пресс-служба правительства Московской области сообщила, что более 300 человек из Курской области будут эвакуированы в Подмосковье

Фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона сопровождают более 300 человек из Курской области, эвакуирующихся в Подмосковье.

В настоящее время в Подмосковье везут 63 малыша из Дома ребенка Курской области, которые будут размещены в семейном центре «Преображение» в Егорьевске. Еще 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.

Кроме того, пять автобусов везут 196 матерей с детьми, из которых 100 будут размещены в подольском лагере «Мечта», а 96 - в пансионате «Сосновый бор» в Ступино.

Накануне МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек, свыше 4,4 тыс. из которых разместили в пунктах временного размещения (ПВР). Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР для покинувших приграничные районы, 26 из них - в Курской области. Пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

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