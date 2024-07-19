Обозреватель издания National Interest Майя Карлин выразила обеспокоенность по поводу активности российских субмарин вблизи британских берегов.

В своей публикации она акцентировала внимание на потенциальной угрозе, исходящей от этих подводных судов.

Журналистка отметила, что в последнее время в Ирландском море были зафиксированы российские ударные субмарины, в том числе класса "Кило". Это обозначение, принятое в НАТО, объединяет два типа российских подлодок: проекты 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка".

Эти подводные корабли, впервые поступившие на вооружение в 1980 году, за прошедшие десятилетия подверглись ряду модернизаций с внедрением инновационных технологий. Благодаря своим уникальным характеристикам малошумности, они получили на Западе неофициальное название "Черная дыра".

Карлин подчеркнула, что модернизированные версии этих субмарин представляют серьезную угрозу. Она отметила, что последние модификации подлодок класса "Кило" оснащены возможностью запуска крылатых ракет, торпед и специализированного вооружения, предназначенного для нанесения ударов по подводной инфраструктуре.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о двух случаях обнаружения российских подводных лодок у берегов Великобритании.

Первый инцидент произошел около полутора лет назад, когда субмарины класса "Кило" были впервые замечены в акватории Ирландского моря. Второй случай, по данным издания, произошел недавно и отличался беспрецедентным масштабом перемещений подводных судов, что вызвало особую обеспокоенность британских военных специалистов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Андрея Лузика (Andrei Luzik) (Creative Commons Attribution 4.0 International license)