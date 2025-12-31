Подковы, фигурки и ёлочные украшения: загадка стремительного роста продаж символики года в Москве

В Москве накануне Нового года наблюдается резкий рост спроса на товары с символикой наступающего года, изображением лошади. По данным маркетплейсов, продажи в столице увеличились в несколько раз по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщает Вечерняя Москва.

Рост продаж символики года

По информации "Яндекс Маркета", в декабре спрос на товары с символом года значительно возрос. Статистические данные показывают, что продажи статуэток и фигурок с изображением лошади выросли в три раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Также на 2,8 раза увеличился спрос на новогодний декор, в том числе ёлочные украшения и товары для сервировки стола, такие как кружки, тарелки и бокалы. Особое внимание покупателей привлекли и конфеты с изображением лошади, их продажи выросли в 1,9 раза.

"В преддверии 2026 года москвичи активно покупают товары с символикой года — лошадью. Так, в декабре продажи статуэток и фигурок с этой тематикой на маркетплейсе выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца", — сообщили в пресс-службе "Яндекс Маркета".

Рекордные продажи на Wildberries

На маркетплейсе Wildberries также зафиксировали стремительный рост продаж товаров с символом 2026 года, который превысил показатели предыдущих месяцев в десятки раз. Например, сувенирные подковы стали самыми востребованными товарами, их продажи увеличились на 10 000%. Впечатляющий рост наблюдается и в категориях наборов для вязания (6 000% рост). Кроме того, продажи ёлочных украшений с лошадьми увеличились на 700%, фигурок с лошадьми — на 800%, а футболок с новогодним дизайном — на 300%.

"Продажи товаров с символом 2026 года в столице показали рост в десятки раз перед Новым годом. Быстрее всего росли продажи сувенирных подков и наборов для вязания", — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Интерес к новогодним сувенирам

Как видно из данных, новогодняя тематика, особенно с изображением лошади, привлекла особое внимание москвичей. Это традиционное поведение в преддверии праздников, когда покупатели активно готовятся к встрече нового года, выбирая подарки, украшения и сувениры для дома. В этом году символика лошади стала особенно популярной, что подтвердили продажи на нескольких крупных платформах.