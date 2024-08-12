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В августе перец нужно подкармливать каждые 2-3 недели
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Чем кормить перец в августе: секреты для богатого и вкусного урожая

В августе перец нужно подкармливать каждые 2-3 недели

Август — это время, когда ваш перец активно растет и требует особого внимания. Чтобы получить щедрый урожай, важно знать, чем и как подкармливать ваши растения в этот период.

1. Калий и фосфор

В августе перцу нужны удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Используйте комплексные минеральные удобрения или древесную золу.

2. Органические добавки

Не забывайте об органике! Компост или перегной обеспечат растения всеми необходимыми микроэлементами.

3. Частота подкормок

Подкармливайте перцы каждые 2-3 недели, чтобы поддерживать их здоровье и способствовать активному плодоношению.

4. Полив

Обязательно следите за уровнем влажности почвы. Перцы не любят пересыхания, но и излишек влаги может привести к гнили.

Фото: commons.wikimedia.org/Rasbak(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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