Август — это время, когда ваш перец активно растет и требует особого внимания. Чтобы получить щедрый урожай, важно знать, чем и как подкармливать ваши растения в этот период.
1. Калий и фосфор
В августе перцу нужны удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Используйте комплексные минеральные удобрения или древесную золу.
2. Органические добавки
Не забывайте об органике! Компост или перегной обеспечат растения всеми необходимыми микроэлементами.
3. Частота подкормок
Подкармливайте перцы каждые 2-3 недели, чтобы поддерживать их здоровье и способствовать активному плодоношению.
4. Полив
Обязательно следите за уровнем влажности почвы. Перцы не любят пересыхания, но и излишек влаги может привести к гнили.
Фото: commons.wikimedia.org/Rasbak(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
В Курской области прокопали 40 километров противотанкового рва
На встрече с президентом России Владимиром Путиным ВРИО губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о завершении работ по созданию противотанкового рва на территории региона. Из планируемых 46 километров уже выполнено 40 километров. Кроме того, в области началось обустройство 40 контрольно-пропускных пунктов.
С главой минобороны ЦАР не будет обсуждаться строительство российской базы
Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что во время визита министра обороны ЦАР Клода Рамо Биро в Россию обсуждение строительства российской военной базы не предусмотрено.
Синоптик Ильин: в августе в Москве будет температура до 28 градусов
Синоптик Александр Ильин рассказал, что во второй половине августа в Москву вернется летняя погода с температурами до 28 градусов, но возможны кратковременные похолодания до 17-20 градусов.
Депутат Нилов: IT-специалисты и водители фур имеют высокую зарплату
В Госдуме отметили, что IT-специалисты, инженеры и водители большегрузного транспорта являются самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями сегодня. По словам председателя комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова работодатели активно ищут IT-специалистов, которые теперь имеют возможность диктовать свои условия, включая удаленную работу и минимальный уровень зарплаты.