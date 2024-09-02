Осенний витаминный коктейль для перцев: финальная подкормка

Чтобы перец успел до начала холодов вырастить все завязавшиеся плоды, в начале сентября его нужно правильно подкормить.
Ингредиенты
- Калийные удобрения. 20-30 г на 10 литров воды. Калий способствует лучшему развитию плодов и повышает их устойчивость к заболеваниям.
- Фосфорные удобрения. 15-20 г на 10 литров воды. Фосфор улучшает корневую систему и способствует накоплению энергии в растении.
- Органический компост. 2-3 стакана. Компост обогатит почву микроэлементами и улучшит ее структуру.
- Микроэлементы. 1 ст. ложка комплексного препарата, содержащего магний, бор и цинк. Эти элементы важны для завершения вегетации и укрепления растений.
Приготовление и применение
- Приготовление раствора. В 10 литрах воды растворите калийные и фосфорные удобрения, тщательно перемешайте. Если используете микроэлементы в виде порошка, добавьте их также в раствор.
- Подготовка почвы. Равномерно распределите компост по поверхности почвы вокруг растений. Легко вмассируйте его в верхний слой почвы, стараясь не повреждать корневую систему.
- Полив. Поливайте перцы приготовленным раствором. Для одного растения достаточно 1-2 литров раствора. Поливайте аккуратно, чтобы избежать попадания удобрений на листву и плоды.
- Частота применения. Достаточно одного внесения в начале сентября. Однако, если ваши растения выглядят особенно ослабленными, можно повторить подкормку через 2 недели.
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