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Финальная подкормка перца в начале сентября: рецепт
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Осенний витаминный коктейль для перцев: финальная подкормка

Финальная подкормка перца в начале сентября: рецепт

Чтобы перец успел до начала холодов вырастить все завязавшиеся плоды, в начале сентября его нужно правильно подкормить.

Ингредиенты

  1. Калийные удобрения. 20-30 г на 10 литров воды. Калий способствует лучшему развитию плодов и повышает их устойчивость к заболеваниям.
  2. Фосфорные удобрения. 15-20 г на 10 литров воды. Фосфор улучшает корневую систему и способствует накоплению энергии в растении.
  3. Органический компост. 2-3 стакана. Компост обогатит почву микроэлементами и улучшит ее структуру.
  4. Микроэлементы. 1 ст. ложка комплексного препарата, содержащего магний, бор и цинк. Эти элементы важны для завершения вегетации и укрепления растений.

Приготовление и применение

  1. Приготовление раствора. В 10 литрах воды растворите калийные и фосфорные удобрения, тщательно перемешайте. Если используете микроэлементы в виде порошка, добавьте их также в раствор.
  2. Подготовка почвы. Равномерно распределите компост по поверхности почвы вокруг растений. Легко вмассируйте его в верхний слой почвы, стараясь не повреждать корневую систему.
  3. Полив. Поливайте перцы приготовленным раствором. Для одного растения достаточно 1-2 литров раствора. Поливайте аккуратно, чтобы избежать попадания удобрений на листву и плоды.
  4. Частота применения. Достаточно одного внесения в начале сентября. Однако, если ваши растения выглядят особенно ослабленными, можно повторить подкормку через 2 недели.

Фото: 500px.com/wikimedia(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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