Нужны всего два ингредиента: как приготовить подкормку для огурцов, которая творит чудеса

Правильное питание растений — залог богатого урожая. Для огурцов одним из лучших вариантов является подкормка, приготовленная на основе дрожжей и золы.

Состав и польза

Основными компонентами подкормки являются дрожжи, вода, зола и сахар. Дрожжи богаты витаминами группы B и аминокислотами, что стимулирует рост растений. Зола же является источником кальция, калия и фосфора, а также содержит другие микроэлементы, необходимые для полноценного питания огурцов.

Приготовление раствора

Для начала нужно приготовить настой из дрожжей. Для этого в 2 литрах теплой воды растворяют 100 г "живых" дрожжей, добавляют 3 столовые ложки сахара и оставляют смесь на 8 часов в теплом месте, например, в теплице. За это время дрожжи активируются, и раствор становится готовым к использованию.

Одновременно с этим готовится вытяжка из золы. Пол-литровую банку золы заливают 1 литром кипятка и также оставляют до вечера.

Применение

Когда обе смеси настоялись, зольный настой процеживают и смешивают с дрожжевым настоем. Полученную смесь разбавляют 8 литрами воды комнатной температуры. Готовый раствор расходуют по 1 литру на каждый куст огурцов.

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