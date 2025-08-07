Кофейни вне туристических маршрутов: мой маршрут по Подгорице

В Подгорице рано утром город пустеет, а на тихих улочках оживают лампы в незаметных кофейнях. Здесь нет очередей туристов — только тонкий аромат обжаренных зёрен и приглашение остаться подольше.

Мини-кофейня в старом дворе

За неприметной аркой на улице Вука Караџича скрывается "Café Dvorište". Пара столиков во дворе, старинные кирпичные стены и эспрессо, сваренный на рожковой машине. К нему — небольшой ломтик шоколадного брауни, сделанного по рецепту хозяйки. Уют и вкус в одном флаконе.

Авторские десерты у моста Милениум

На набережной у моста Милениум я нашёл "Bridge Espresso Bar". Здесь подают классический эспрессо и экспериментируют с десертами: медовик с фисташками, тарт с инжиром и домашний чизкейк. Всё готовят свежим, а порции — чуть меньше привычных, чтобы не наваливать тяжесть после кофе.

Coffee & Vinyl на улице Балканской

В старом доме с витражами расположилась "Coffee & Vinyl". В утренние часы здесь слышен скрип пластинок, а бариста наливает капучино с идеальной "крошкой" пены. Десерт как комплимент — мини-круассан с медом и орехами, который местные называют "снежком".

Пекарня-кофейня в Новом горoде

В микрорайоне Нови Град остановился у семейного "Burek & Brew". Помимо знаменитого мясного бюрека здесь делают десертный вариант с яблоками и корицей. К хрустящему пирогу — двойной эспрессо ristretto, который бодрит и согревает одновременно.

Тихий уголок за кафедральным собором

Последний адрес — "Cathedral Café" в переулке за кафедральным собором. Здесь встречаются художники и фрилансеры: в углу стоит мольберт, а на прилавке — пирожные с малиной и лимонной глазурью. Эспрессо слегка кислит, но зато идеально подчёркивает сладость десертов.