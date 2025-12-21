Подержанные корейские машины разошлись по новым странам — цифры удивили даже аналитиков

Рынок подержанных автомобилей из Южной Кореи за последний год резко активизировался, а география поставок заметно сместилась в сторону стран Евразии. Крупнейшими покупателями машин с пробегом стали государства, которые ещё недавно не входили в число ключевых направлений экспорта. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Министерства торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея и Института автомобилестроения.

Лидеры импорта по стоимости и объёму

С января по октябрь крупнейшим импортером подержанных автомобилей из Южной Кореи стала Киргизия. За этот период республика закупила машин на сумму 2,6 млрд долларов. Россия заняла второе место с показателем 909 млн долларов, на третьей строчке расположился Казахстан — 664 млн долларов.

В пятёрку крупнейших покупателей по стоимости также вошли Объединённые Арабские Эмираты с объёмом импорта 337 млн долларов и Турция, закупившая автомобили на 264 млн долларов. Такая расстановка подчёркивает растущую роль стран Центральной Азии и СНГ на вторичном автомобильном рынке.

География по числу автомобилей

Если рассматривать не стоимость, а количество ввезённых машин, картина выглядит иначе. Лидером по числу приобретённых автомобилей стала Ливия — 119 тысяч единиц. Далее следуют Киргизия со 104 тысячами автомобилей и Турция с 93 тысячами.

Россия в этом рейтинге заняла пятое место с 43 тысячами автомобилей, уступив ОАЭ, где было импортировано 45 тысяч машин. Как отмечает Yonhap, такие различия объясняются разницей в ценовом сегменте приобретаемых автомобилей.

Роль транзитных стран

Агентство уточняет, что Ливия фактически выступает транзитным хабом. Через эту страну недорогие подержанные автомобили переправляются в Тунис и Алжир. Киргизия, в свою очередь, импортирует в том числе сравнительно дорогие автомобили, которые затем перепродаются в Россию.

Такая схема поставок позволяет объяснить высокие объёмы импорта Киргизии как по стоимости, так и по количеству, а также рост российского рынка подержанных автомобилей корейского производства.

Общие итоги экспорта из Южной Кореи

Общий объём экспорта подержанных автомобилей из Южной Кореи с января по ноябрь достиг 8,4 млрд долларов. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 4,6 млрд долларов.

За 11 месяцев 2025 года совокупный экспорт автомобилей из Республики Корея, включая новые и подержанные, вырос на 2% и достиг 66 млрд долларов. При этом поставки новых автомобилей сократились на 4,2% — до 57,6 млрд долларов.

Позиции России на рынке

В ноябре таможенная служба Южной Кореи сообщила, что за 10 месяцев 2025 года в Россию было поставлено автомобилей на сумму 910 млн долларов, что примерно на 72% больше, чем годом ранее. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 529 млн долларов, а в 2023 году — 570 млн долларов.

С января по октябрь Россия занимала 11-е место среди импортеров автомобилей из Южной Кореи, включая новые. Лидером остаются США с объёмом закупок 24,7 млрд долларов, за ними следуют Канада — 4,5 млрд долларов и Киргизия — 2,6 млрд долларов. Казахстан в этом рейтинге занял седьмую позицию с показателем 1,5 млрд долларов.