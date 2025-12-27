Подъём, который не завершился спуском: в горах Казахстана нашли погибшего туриста

В горах Казахстана был обнаружен погибший турист из группы альпинистов, отправившихся на маршрут в Алма-Атинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Поисково-спасательная операция продолжается, судьба еще двух участников восхождения остается неизвестной.

Исчезновение группы в горах Тянь-Шаня

По имеющейся информации, 24 декабря трое туристов отправились на пик Тянь-Шань, расположенный на территории Алма-Атинской области. Связь с группой поддерживалась до ночи на 26 декабря, после чего альпинисты перестали выходить на контакт. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в экстренные службы, после чего к поискам подключилось МЧС.

Поисковые мероприятия велись в сложных погодных и горных условиях, что значительно осложнило работу спасателей.

Обнаружение погибшего и продолжающиеся поиски

В ходе операции на высоте около 3 700 метров был найден один из участников группы. Он не выжил. Обстоятельства его гибели уточняются. Два других альпиниста на данный момент считаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, не исключается версия схода лавины, которая могла унести туристов. Спасатели продолжают обследование района и анализируют возможные маршруты движения группы.

Дополнительные обстоятельства

В настоящее время уточняется гражданство участников восхождения. По данным источников, пока нет подтверждения, находились ли среди туристов граждане России. Поисково-спасательные работы продолжаются, информация может быть дополнена по мере поступления новых данных.