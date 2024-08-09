Российский военкор рассказал, кто спас его коллегу Поддубного в Курской области

Военного корреспондента Евгения Поддубного смогли спасти местный житель, а также медики добровольцы во время получения им ранения в Курской области. Об этом рассказал военкор Андрей Коц.

"А мы сразу и не поняли, кто это. Приняли его так же, как и любого другого раненого", — рассказал военному корреспонденту медик-доброволец с позывным "Дед".

Кроме того, рассказывается, что на промежуточный пункт оказания помощи раненым Поддубного привез местные житель, ехавший из Суджи на машине. Во время своей поездки он увидел журналиста, который лежал на обочине, а позже затащил к себе в машину.

Напомним, что 7 августа появилось сообщение о том, что якобы погиб военкор ВГТРК Евгений Поддубный во время своей работы в Курской области в момент нападения ВСУ на регион. Однако позже эту информацию опровергли, сказав, что он получил серьезные ранения и ожоги. Позже выяснилось, что автомобиль, в котором он ехал, был атакован беспилотником, джип несколько раз перевернулся и загорелся.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office