"Всёрьёз планируют": военкор Поддубный сообщил об активности ВСУ на границе с Курской областью

В ночь на 7 августа украинские войска стягивали к границе с Курской областью военную технику и живую силу. Об этом в своём Telegram-канале написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он предположил, что ВСУ планируют развивать наступление.

По данным военкора, противник направляет к курскому приграничью системы ПВО, РЭБ и бронетехнику. Поддубный назвал ситуацию в этом районе "сложной" и отметил, что ВСУ продолжают подтягивать силы к переднему краю.

"ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление", — предположил Поддубный.

Напомним, что накануне украинская ДРГ в количестве 300 человек, используя 11 танков и более 20 единиц бронетехники, попыталась прорваться через границу с Курской областью, атаковав позиции российской армии в районе н. п. Олешни и Николаево-Дарьино. ВС РФ и сотрудники ФСБ успешно отразили агрессию противника, заставив его отступить вглубь украинской территории. Власти Курской области назвали ситуацию на границе сложной, но контролируемой.

Фото: ﻿Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).