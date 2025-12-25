Поддержка для слепых: граждане с инвалидностью теперь могут оплачивать корм для собак-проводников с помощью электронного сертификата

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет гражданам России с инвалидностью по зрению оплачивать корм для собак-проводников с помощью электронного сертификата. Этот шаг направлен на улучшение социальной поддержки людей с ограничениями по зрению. Также закон продлевает действие удостоверений об инвалидности для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей до 2027 года, передает "Парламентская газета".

Электронный сертификат для оплаты корма для собак-проводников

Электронный сертификат представляет собой новый платежный инструмент, предназначенный для покупки технических средств реабилитации (ТСР) за счет государства. Он оформляется в региональных отделениях Фонда социального страхования или дистанционно через портал "Госуслуги". Сертификат привязывается к банковской карте "МИР", в нем указываются вид, количество ТСР, максимальная цена и срок действия.

Сумма сертификата, предназначенная для покупки корма для собак-проводников, будет ежегодно индексироваться. Это позволит владельцам собак выбирать корм, соответствующий потребностям животных и ассортименту на рынке. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Продление срока действия удостоверений об инвалидности

Кроме того, закон продлевает срок действия документов об инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности для жителей новых регионов России (ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) до 31 декабря 2027 года. Это касается тех удостоверений, которые были выданы до 1 марта 2023 года или срок их действия истечет ранее.

В новых субъектах России проживают около 227 тысяч человек с инвалидностью, из которых 170 тысяч еще не прошли медико-социальную экспертизу. Как пояснила сенатор Дарья Лантратова, по действующим нормам срок действия документов истекал бы в конце 2025 года, но провести экспертизы за такой короткий срок невозможно.

Закон позволяет сохранить социальные гарантии для граждан, несмотря на трудности с бумажным документооборотом и кадровым дефицитом в регионах.

Заместитель министра труда Андрей Пудов подчеркнул, что закон защищает социально уязвимые категории граждан в воссоединенных регионах и полностью обеспечивает их права.