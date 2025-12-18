Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бизнесмен рассчитывает деньги
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:34

Поддержка для каждой женщины: что даст пособие по беременности и родам, не зависящее от доходов семьи

В России обсуждается инициатива по изменению порядка назначения пособий по беременности и родам, направленная на расширение социальной поддержки женщин. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил, чтобы единое пособие по беременности и родам назначалось всем женщинам, вставшим на учет до 12 недель, независимо от уровня дохода семьи. Эта инициатива уже получила поддержку Общественной палаты, сообщает агентство URA.RU.

Единое пособие для всех беременных женщин

Согласно предложению Рыбальченко, единое пособие по беременности и родам должно быть не ниже регионального минимального размера оплаты труда (МРОТ) и предоставляться всем женщинам, которые встали на учет в женской консультации до 12 недель беременности. Это пособие должно выплачиваться сразу же на весь период беременности, без привязки к доходу семьи.

"Когда женщина встала на учет по беременности, она все-таки должна получать пособие не ниже прожиточного минимума. Сразу же, на весь этот период", — предложил Сергей Рыбальченко.

Изменения в системе выплат

В настоящий момент единое пособие по беременности и родам выплачивается только малообеспеченным семьям. Размер пособия зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, учитывается имущественная обеспеченность семьи, включая наличие недвижимости, автомобилей и других активов.

Рыбальченко отмечает, что действующая система привязки выплаты к доходам может создавать стимул для отказа от официальной регистрации брака. В некоторых случаях пары сознательно не оформляют отношения, чтобы сохранить статус малообеспеченных и иметь право на пособие. Это может быть как добровольным решением, так и манипуляцией со стороны партнера по отношению к женщине.

Позиция Общественной палаты и дальнейшие шаги

Представитель Общественной палаты подчеркивает, что такая практика манипуляций должна быть исключена. Он уверен, что отказ от критерия нуждаемости для беременных женщин и установление минимальной планки пособия на уровне не ниже регионального МРОТ обеспечит стабильную поддержку женщин на ранних сроках беременности, независимо от семейного статуса.

На данный момент обсуждение этой инициативы продолжает идти в рамках Общественной палаты, и в будущем она может быть направлена на рассмотрение в органы законодательной власти.

