© commons.wikimedia.org by www.kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:47

Поддержка была разной — станет общей: что меняется в доступе к бюджетным средствам

Путин утвердил единый порядок распределения субсидий и грантов — ТАСС

В России меняется порядок распределения бюджетных субсидий и грантов — теперь он будет единым для разных категорий получателей и уровней власти. Закон, направленный на унификацию этих механизмов, подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Что именно меняется в системе субсидий

Подписанный документ вводит единые подходы к распределению средств, источником которых являются субсидии и гранты. Речь идет о поддержке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, а также отдельных некоммерческих организаций.

Закон охватывает субсидии, направленные на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Аналогичные правила устанавливаются для грантов в форме субсидий, в том числе распределяемых на конкурсной основе.

Унификация для некоммерческого сектора и учреждений

Отдельно закреплены единые требования к предоставлению грантов некоммерческим организациям, которые не относятся к казенным учреждениям. Это касается как федерального уровня, так и региональных и муниципальных органов власти, если поддержка предоставляется по итогам отбора.

Кроме того, унифицируются правила предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. В том числе это относится к компенсации затрат и недополученных доходов при оказании услуг по государственно регулируемым тарифам.

Сроки внедрения новых правил

Закон предусматривает поэтапное вступление норм в силу. Для субсидий на иные цели из федерального бюджета новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Для аналогичных субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов — с 1 января 2027 года.

Прозрачность и цифровизация отбора

В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация закона направлена на стандартизацию и повышение прозрачности распределения субсидий. Ключевым элементом станет обязательное проведение отборов в электронной форме.

Отборы будут проходить через государственную интегрированную информационную систему "Электронный бюджет" или региональные информационные системы. Это требование распространяется на субъекты РФ, в которых доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в последние годы не превышала 20% собственных доходов.

Когда закон вступает в силу

В целом закон вступает в силу с 1 января 2026 года и станет основой для единого и более прозрачного механизма распределения субсидий и грантов в бюджетной системе страны.

