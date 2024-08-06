Эксперт рассказал, как определить подделку на маркетплейсах

Поддельные товары на маркетплейсах можно определить, посмотрев на их стоимость, упаковку, сравнив с продемонстрированным на официальном сайте товаром и многое другое. Об этом NewsInfo.Ru сообщил президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин.

На вопрос, как самому определить поддельную электронику на маркетплейсах, особо не прибегая ни к каким специалистам, эксперт ответил, что практически никак.

"Никак. Что такое "поддельный" прежде всего? Это большой вопрос. Это произведенный не так, это ввезенный не так? Лучший способ — это покупать у известных производителей. То есть если вы покупаете что-то у ИП "Иванов Степан Валерьевич" или самозанятого Иванова Степана Валерьевича, то только вскрытие коробочки и внимательное изучение специалистом может показать, что с товаром что-то не так", — заявил Игорь Березин.

Однако как один из действенных способов определить, поддельный ли товар или нет — это обратить внимание на цену.

"Сильно низкая цена — это сразу настораживающий знак. У некоторых жуликов, например, может быть что-то криво, косо запаковано, какая-то коробка не того цвета и так далее", — объяснил президент НП "Гильдия Маркетологов".

Эксперт порекомендовал, прежде чем приобретать товар, ознакомиться с ним на официальном сайте продавца. Посмотреть, как выглядит настоящий товар, его коробка и многое другое. Если реальный продукт выглядит, будто его изготовили в "дикой стране третьего мира" и стоит он не условные 100 долларов, а только 28, то, вероятно, это "галимая подделка". Однако президент НП "Гильдия Маркетологов" уверен, что если покупатель не является специалистом, то он не сможет определить подделку на маркетплейсах.

"Поэтому если есть опасения, то лучше покупать все в проверенных местах, в больших магазинах, которые несут ответственность. А если есть желание сильно сэкономить, то надо осознавать, что идете на большой риск", — сообщил эксперт.

Вряд ли продавцы устраивают для одного покупателя какой-то аттракцион неслыханной щедрости и в 2 раза снижают цену, объясняет эксперт. При наличии разницы в 1-1,5 тысячи лучше доплатить эти деньги, но зато купить не у "Иванова Степана Валерьевича", а, например, у М. Видео или еще какого-то крупного бренда, который дает гарантии, считает Игорь Березин.

Фото: Unsplash / Parker Byrd (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)