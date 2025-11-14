Праздник не начался, а силы уже нет: почему новогодние хлопоты приводят к стрессу

Cнизить предновогодний стресс помогает отказ от гонки достижений и перенос несрочных задач на следующий год, пояснила психолог Алиса Метелина. О способах сохранить спокойствие перед праздниками она рассказала NewsInfo.

Эксперт объяснила, что декабрь и ноябрь обычно превращаются в период попыток "успеть все", что и формирует напряжение.

"Первое, что нужно сделать, остановиться. Обычно Новый год это время подведение итогов. Декабрь, ноябрь, это два месяца, когда люди пытаются успеть все и сразу. Нужно поставить дела на стоп и определить для себя, что действительно срочно и важно, и я просто не могу это не сделать. Если я не сделаю в этом году, то я прекрасно это сделаю в следующем. Оставить себе пространство на отдых", — отметила Метелина.

Психолог добавила, что важно учитывать все достижения года, включая мелкие, и при необходимости обращаться за поддержкой к друзьям или коллегам. По ее словам, это помогает объективнее увидеть собственный прогресс и уменьшает давление от сравнения с другими.

"Отдых, который нам энергию вынести на первый план и поставить как некую такую цель, которую надо успеть сделать до конца года. Когда будете подводить итоги, то обязательно нужно учитывать все мелочи. Можно воспользоваться поддержкой друзей или родственников, знакомых или коллег, которые к вам лояльно настроены, и спросить, а что вы такого классного сделали в этом году?" — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что новогодние хлопоты вроде подарков и праздничного стола тоже не должны становиться источником стресса.

"Если у мамы заведено оливье, селедка под шубой, плюс энное количество салатов на Новый год, а вы хотите просто красной икры, сделайте себе для галочки оливье и купите себе красной икры. На этом можно успокоиться. Мир не рухнет, Новый год настанет, а вы войдете в него отдохнувшие, радостные, довольные именно тем, что вы хотели", — посоветовала Метелина.

В выборе подарков эксперт порекомендовала выбирать те форматы, которые не истощают, а поддерживают эмоциональное состояние.