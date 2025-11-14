Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Головокружение у человека
Головокружение у человека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:21

Праздник не начался, а силы уже нет: почему новогодние хлопоты приводят к стрессу

Подготовка к Новому году может обернуться стрессом — психолог Метелина

Cнизить предновогодний стресс помогает отказ от гонки достижений и перенос несрочных задач на следующий год, пояснила психолог Алиса Метелина. О способах сохранить спокойствие перед праздниками она рассказала NewsInfo.

Эксперт объяснила, что декабрь и ноябрь обычно превращаются в период попыток "успеть все", что и формирует напряжение.

"Первое, что нужно сделать, остановиться. Обычно Новый год это время подведение итогов. Декабрь, ноябрь, это два месяца, когда люди пытаются успеть все и сразу. Нужно поставить дела на стоп и определить для себя, что действительно срочно и важно, и я просто не могу это не сделать. Если я не сделаю в этом году, то я прекрасно это сделаю в следующем. Оставить себе пространство на отдых", — отметила Метелина.

Психолог добавила, что важно учитывать все достижения года, включая мелкие, и при необходимости обращаться за поддержкой к друзьям или коллегам. По ее словам, это помогает объективнее увидеть собственный прогресс и уменьшает давление от сравнения с другими.

"Отдых, который нам энергию вынести на первый план и поставить как некую такую цель, которую надо успеть сделать до конца года. Когда будете подводить итоги, то обязательно нужно учитывать все мелочи. Можно воспользоваться поддержкой друзей или родственников, знакомых или коллег, которые к вам лояльно настроены, и спросить, а что вы такого классного сделали в этом году?" — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что новогодние хлопоты вроде подарков и праздничного стола тоже не должны становиться источником стресса.

"Если у мамы заведено оливье, селедка под шубой, плюс энное количество салатов на Новый год, а вы хотите просто красной икры, сделайте себе для галочки оливье и купите себе красной икры. На этом можно успокоиться. Мир не рухнет, Новый год настанет, а вы войдете в него отдохнувшие, радостные, довольные именно тем, что вы хотели", — посоветовала Метелина.

В выборе подарков эксперт порекомендовала выбирать те форматы, которые не истощают, а поддерживают эмоциональное состояние.

"Если у вас нет энергии на беготню за подарками, надо спросить себя, а что я могу сделать, как я могу показать, что люди мне важны и мной любимы, но при этом не бегая по магазинам. Вы можете сделать какой-нибудь подарок онлайн, можете подарить деньги. А каким-то людям можете ничего не подарить, потому что вы не планируете плотного общения с ними в дальнейшем. Такое тоже возможно. Надо относиться с неким пониманием и бережностью к себе", — подчеркнула психолог.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт по ЖКХ Сергеев: публиковать персональные данные должников по ЖКУ незаконно 28.10.2025 в 17:54
На всеобщее обозрение: законно ли вывешивать в подъезде список должников по ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Сергей Сергеев рассказал NewsInfo, как защитить себя, если фамилия и имя оказались в публичном списке, распространенном управляющей компанией.

Читать полностью » Юрист Бенхин объяснил, почему брачный контракт важен при разводе 28.10.2025 в 16:50
Развод без войны: один лист бумаги, который спасает нервы и деньги

Юрист Александр Бенхин посоветовал NewsInfo как разделить совместно нажитое имущество и сохранить мир между бывшими супругами.

Читать полностью » Врач Удалов: осеннюю усталость помогает преодолеть ежедневная физическая активность 27.10.2025 в 20:16
Осенняя апатия — не лень, а сигнал организма: вот как справиться без таблеток

Осенью многим не хватает энергии, а сонливость становится постоянной спутницей. Узнайте, как вернуть бодрость и поддерживать активность, несмотря на короткий день.

Читать полностью » Психолог Мухина: сохранение личных границ снижает влияние манипуляций на работе 27.10.2025 в 19:54
Вот как сказать "нет" на работе: эти 5 приёмов помогут остановить манипулятора и сохранить репутацию

Манипуляции в офисе часто маскируются под заботу и "командный дух". Узнайте, как распознать давление, сохранить границы и не поддаться психологическим ловушкам.

Читать полностью » Эксперт по этикету Грохотова назвала правила цифрового вежливости в переписках 27.10.2025 в 19:26
Цифровой этикет нового века: как переписываться, не нарушая границ границы собеседника

Эксперт по этикету Светлана Грохотова назвала NewsInfo неочевидные правила цифрового этикета.

Читать полностью » Учитель, который вдохновляет: на Дону выбрали победителя конкурса За нравственный подвиг учителя 23.10.2025 в 17:02

Кто способен изменить судьбу ребёнка одним советом или примером? На Дону ответ на этот вопрос нашли — главный педагогический подвиг года совершен в Каменоломнях.

Читать полностью » Юрист разъяснил последствия за мат в ходе семейной ссоры 22.10.2025 в 17:30
​И никаких извинений: сквернословие в семье может обойтись в круглую сумму

Адвокат Андрей Князев рассказал NewsInfo, когда мат в семье может стать поводом для судебного разбирательства.

Читать полностью » Психолог Покусаева рассказала, что делать, если на работе вынуждают скидываться на подарки коллегам 20.10.2025 в 15:09
Коллективная касса или давление? Что делать, если на работе заставляют скидываться на подарки

Психолог Олеся Покусаева прокомментировала NewsInfo практику сбора денег на день рождения коллегам.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенние посадки защищают луковицы от вредителей
Наука
Предложен метод контроля таяния мерзлых грунтов — Институт нефтегазовой геологии и геофизики
Дом
Эксперты используют правило реализма при покупках в секонд-хенде — дизайнер Хэндли
Красота и здоровье
Желтоватые пятна на веках могут быть признаком высокого холестерина — дерматологи
Спорт и фитнес
Упражнение Tri to the Sky повышает тонус рук и осанку — тренер Мариса Чирианни
Дом
Неудобная кухня усиливает раздражение и снижает комфорт — эксперты
Питомцы
Домашние кошки воспринимают пылесос как угрозу — зоопсихологи
Культура и шоу-бизнес
Личные вещи и сценарии Алана Рикмана выставлены на аукцион Propstore в Лондоне — The Guardian
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet