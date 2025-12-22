Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:34

Подарок, который не сгорает: почему даже просроченный сертификат можно превратить в деньги

Деньги за просроченный подарочный сертификат обязаны вернуть — Машаров

Подарочные сертификаты давно стали привычным вариантом подарка, однако многие покупатели до сих пор считают их "сгорающими" после истечения срока действия. Между тем действующее законодательство позволяет вернуть за такой сертификат деньги, даже если он не был использован вовремя. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Об этом сообщает ТАСС.

Почему сертификат можно вернуть

Евгений Машаров пояснил, что подарочный сертификат не является самостоятельным товаром. По своей правовой природе он представляет собой форму предварительной оплаты товаров, работ или услуг, которые должны быть получены в будущем. Именно поэтому к нему применяются нормы гражданского законодательства о возврате аванса.

"Получая в подарок подарочный сертификат не многие знают, что его можно вернуть и получить за него денежные средства, даже если срок действия подарочного сертификата истек. И наличие чека о покупке при этом иметь не обязательно", — сказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Эксперт напомнил, что такую позицию ранее подтвердил Верховный суд РФ. В его определении указано, что деньги, уплаченные за подарочные карты, фактически являются предоплатой за товары, которые будут приобретаться физическими лицами в будущем.

Что делать, если срок действия истёк

Если срок действия подарочного сертификата закончился, а товар не был передан или услуга не оказана, продавец не имеет права удерживать полученные деньги. По словам Машарова, в этом случае речь идёт о неосновательном обогащении со стороны компании.

Он уточнил, что такие действия подпадают под статью 1102 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, лицо, которое без законных оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого, обязано вернуть это имущество потерпевшему.

Возврат остатка и частичное использование

Закон допускает возврат не только полной суммы сертификата, но и его неиспользованной части. Если покупатель расплатился сертификатом частично, он вправе потребовать возврат остатка денежных средств.

Как отметил эксперт, статья 16 закона "О защите прав потребителей" признаёт недействительными условия договоров, которые ущемляют права граждан. В таких случаях продавец обязан вернуть деньги по первому требованию покупателя в течение 10 календарных дней, включая как номинал сертификата, так и неизрасходованный остаток.

Сроки, документы и порядок действий

Евгений Машаров уточнил, что если срок действия подарочного сертификата не указан, он автоматически считается действительным в течение трёх лет с момента покупки. Этот же срок является максимальным периодом, в течение которого можно обратиться в суд с требованием о возврате аванса.

Оформить возврат может как покупатель сертификата, так и человек, которому он был подарен. Для этого требуется письменное заявление и указание банковских реквизитов. По желанию можно попросить и возврат наличными.

В случае отказа продавца возвращать деньги или игнорирования претензии гражданин вправе обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру или подать иск в суд.

